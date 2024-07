Erneute Krise mit Jakub: Kate Merlan gibt Beziehungsupdate

Hängt der Hausfrieden bei Kate Merlan (37) und Jakub Jarecki (28) noch immer schief? Vor wenigen Tagen verriet die Reality-TV-Darstellerin, dass es in der Beziehung mal wieder kriselt. Promiflash hat Kate auf der mates date "Summer Edition" getroffen und mal nachgehakt, wie es aktuell um ihre Ehe steht. "Dieses Mal war er ausnahmsweise mal nicht schuld, sondern ich", gibt die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin reumütig zu und erklärt: "Er war ein bisschen sauer auf mich und ein bisschen enttäuscht. Ja, ich war einfach in so einer Phase, in der ich nicht nachgedacht habe. Das war nicht gut von mir, aber wir haben uns ausgesprochen und er hat mir verziehen. Es ist wieder alles gut und ich trage auch meinen Ring."

Das ständige Drama um die beiden TV-Persönlichkeiten wird wohl auch nicht abreißen. "Wir sind nicht ohne Grund das dramatischste Reality-TV-Ehepaar – das werden wir auch immer bleiben. Da können wir noch 20 Paartherapien machen, bei uns wird es immer so bleiben, wie es ist", betont Kate gegenüber Promiflash. Die Tattoo-Liebhaberin hat mit dem ständigen Auf und Ab in ihrer Beziehung aber kein Problem: "Ich brauche das auch, ich glaube, wir brauchen das beide. Bei mir ist es auch so, wenn es langweilig wird, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ich bin froh, dass er nicht so ein Langweiler ist. Er ist wirklich genauso wie ich. Temperamentvoll, direkt und sehr dramatisch."

Kate gab zudem ein Update bezüglich ihrer "Zurück-Verschönerung". Die Influencerin möchte nämlich wieder natürlicher aussehen und daher ihre diversen Beauty-Eingriffe rückgängig machen lassen. "Es läuft super. Ich trage meine alte Frisur wieder, ich habe mir meine Lippen auflösen lassen und noch ein paar andere Sachen", verriet die 37-Jährige gegenüber Promiflash und ergänzte: "Also ich finde, ich sehe auf jeden Fall aus wie das blühende Leben und fast so wie 2019."

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Wehnert, Matthias / ActionPress Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

