Beauty-OPs ade: So läuft Kate Merlans "Zurück-Verschönerung"

Im vergangenen Februar kündigte Kate Merlan (37) ihre "Katie-Zurück-Verschönerung" an. Die Reality-TV-Bekanntheit wollte diverse Beauty-Eingriffe wieder rückgängig machen lassen, um natürlicher auszusehen. Im Rahmen des Mates Date "Summer Edition" verrät Kate gegenüber Promiflash, wie ihre "Zurück-Verschönerung" läuft. "Es läuft super. Ich trage meine alte Frisur wieder, ich habe mir meine Lippen auflösen lassen und noch ein paar andere Sachen", berichtet die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. Mit dem bisherigen Ergebnis scheint Kate mehr als zufrieden zu sein. "Also ich finde, ich sehe auf jeden Fall aus wie das blühende Leben und fast so wie 2019. Das war ja mein Ziel, so wie damals auszusehen. Und ich finde: Ich sehe jetzt nicht älter aus als damals, also alles richtig gemacht", freut sich die Influencerin.

Eine Sache macht Kate jedoch zu schaffen: Ihr Gewicht. Eigentlich hatte sich die 37-Jährige vorgenommen, einige Kilos abzunehmen. "Ich wollte ja wirklich wieder so schlank sein wie früher, aber das geht bei mir immer hoch und runter. Also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen", gibt sie ehrlich zu. Doch warum möchte Kate wieder so aussehen wie früher? "Ich [bin] optisch zu sehr ins Negative abgedriftet. Mein Gesicht war irgendwann nur noch aufgequollen", erklärte sie in einem älteren Promiflash-Interview.

Während Kate den Schönheits-OPs abgeschworen hat, scheint sie von Tattoos noch lange nicht genug zu haben. Erst im vergangenen April ließ sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin ein riesiges Tattoo auf den Hintern stechen. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Schnappschuss von ihrem Po, auf dem ein großes Schlangentattoo zu erkennen war. "XXL-Projekt Popo-Tattoo", betitelte sie die Aufnahme.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Bekanntheit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

Was haltet ihr von Kates "Zurück-Verschönerung"? Ich finde es toll, dass sie wieder natürlicher sein will. Na ja, ich halte das Ganze für Quatsch. Ergebnis anzeigen



