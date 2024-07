Kate Beckinsale verletzt sich während Suche nach ihrem Hund!

Kate Beckinsale (50) machte für die Liebe zu ihrem Vierbeiner einiges durch! Vor wenigen Stunden entwischte der Schauspielerin ihr Pomeranian Myf. Auf Instagram bat die Beauty daraufhin ihre Fans um Hilfe. Wenig später wurde der Hund dann gefunden. Die Suche hinterließ jedoch wortwörtlich Spuren bei der Britin: Sie zog sich eine Wunde am Bein zu, die ihr Tier wohl verursacht hatte. Das teilte sie in einem Clip auf der Social-Media-Plattform mit. "Sie ist zurück. Autsch. Du hast mein Knie wirklich verletzt. Myf, du hast uns einen verdammten Schrecken eingejagt! Scheiß 4. Juli!", beschwert sich die Ex von Len Wiseman (51).

Trotz der Schmerzen nimmt Kate das Ganze mit Humor. Sie hält ihren Spitz liebevoll im Arm und lacht: "Und was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Hm?" Auch die Fans sind erleichtert, dass das Hündchen wieder unversehrt bei seinem Frauchen ist. "Ich bin so froh, dass sie in Sicherheit ist! Dafür hat sich das mit dem Knie wohl gelohnt!", schreibt ein Social-Media-Nutzer beispielsweise und ein weiterer kommentiert: "Gott sei Dank ist Myf sicher! Ganz viel Liebe und Umarmungen!"

Vor wenigen Monaten machten sich Kates Fans aus einem anderen Grund Sorgen um die Schönheit: Sie war für einige Wochen im Krankenhaus. Den Grund dafür behielt die "Van Helsing"-Darstellerin jedoch für sich. Nach dem langen Klinikaufenthalt ging es dem Fernsehstar aber bald darauf wieder besser: Kate strahlte über beide Ohren auf der The King's Trust 2024 Global Gala in New York. Von den Strapazen der vergangenen Wochen ließ sich Kate auf dem Red Carpet nichts anmerken.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsales Verletzung am Bein, im Juli 2024

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

