Michelle Hunziker und Alessandro Carollo haben sich getrennt

Traurige Neuigkeiten! Die italienische Liebesgeschichte von Michelle Hunziker (47) hat ein Ende genommen. Ihr Ex-Partner Alessandro Carollo bestätigt dies ganz nebenbei in einer Fragerunde auf Instagram. Auf Italienisch wird der Doktor gefragt, ob er Single sei und antwortet: "Ja, aber als guter alter Romantiker glaube ich immer noch an die wahre Liebe. An das Lachen mitten in der Nacht, an Sommerspaziergänge unter dem Sternenhimmel und Motorradfahrten in Jeans und Shorts." Dazu postet der Osteopath einen Schnappschuss von Tom Cruise (62) und einer Dame bei einer Spritztour. Die Moderatorin hat sich zu dieser Nachricht bis jetzt noch nicht geäußert.

Allerdings gab es im Frühjahr schon einmal Trennungsgerüchte um das Liebespaar. Ein Insider berichtete dies der italienischen Zeitung Chi. Ein großes Problem in ihrer Beziehung sei laut der Quelle die Distanz zwischen ihren Wohnorten Rom und Mailand gewesen. Dazu sei noch Michelles Fokus auf ihre Kinder gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die LOL: Last One Laughing-Teilnehmerin schon alle ihre Pärchenbilder mit dem Arzt gelöscht.

Wenige Monate nach den Spekulationen wurde Michelle schon mit einem neuen Mann gesichtet. Auf den Paparazzi-Fotos sah man die Blondine mit einem neuen Italiener, der angeblich Matteo Viezzer heißen soll. Die beiden besuchten gemeinsam ein edles Restaurant und waren dabei schick gekleidet. Die ehemalige Wetten, dass..?-Co-Moderatorin schien sich auf einem Bild über eine Bemerkung ihrer Begleitung zu amüsieren. Sie krümmte sich vor Lachen, während ihr Begleiter wild mit seinen Händen gestikulierte.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Alessandro Carollo im Dezember 2023 in Mailand

Vincenzo Aloisi / MEGA Michelle Hunziker und Matteo Viezzer

