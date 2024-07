So denkt Gerda Lewis über Yeliz Kocs Ratten-Emoji-Angriff

Gerda Lewis (31) ist die neue Frau an der Seite von Jannik Kontalis – das scheint bei seiner Ex Yeliz Koc (30) nicht so gut anzukommen. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde kürzlich auf Social Media von einem Fan gefragt, wie sie über die Neue ihres Verflossenen denke und antwortete prompt mit einem Ratten-Emoji. Eine Kampfansage? Gerda sieht das locker. "Es ist mir egal", meint die einstige Bachelorette gegenüber RTL und macht deutlich: "Sie sollte das tun, was sie tun möchte, was sie denkt, was nötig ist. Also mir macht das wirklich nichts aus, ich mache einfach mein Ding oder wir machen unser Ding und sie soll ihr Ding machen."

Das Drama um Yeliz, Gerda und Jannik läuft schon seit einer ganzen Weile. Yeliz und Jannik lernten sich bei Make Love, Fake Love kennen und waren im Anschluss rund ein Jahr ein Paar. Währenddessen schoss der Mönchengladbacher gegen seine jetzige Freundin – Gerda habe angeblich versucht, die Beziehung zu sabotieren. "Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt", wetterte Jannik in seiner Instagram-Story. Denn: Yeliz und Gerda waren einmal befreundet.

Doch trotz alledem sind Gerda und Jannik mittlerweile ein glückliches Paar – ihre damaligen Differenzen konnten sie wohl erfolgreich beiseitelegen. Vor rund einem Jahr waren erstmals Datinggerüchte aufgekommen, Ende 2023 machten sie ihre Liebe publik. Seither turteln die beiden immer wieder ganz verliebt im Netz.

Anzeige Anzeige

Action Press Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr Gerda, dass sie das wirklich so locker sieht? Ja klar, warum denn nicht? Nee, das kaufe ich ihr nicht ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de