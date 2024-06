Ratten-Emoji: Yeliz Koc schießt im Netz gegen Gerda Lewis

Yeliz Koc (30) teilt gegen die neue Freundin ihres Ex-Freundes Jannik Kontalis aus! In ihrer Instagram-Story beantwortet die Reality-TV-Bekanntheit Fragen aus ihrer Community. Ein Follower möchte wissen, wie das ehemalige Bachelor-Girl zu Gerda (31) steht. Die Promi Big Brother-Bekanntheit antwortet darauf kurz und knapp mit einem Ratten-Emoji und macht somit klar, was sie von der neuen Flamme ihres Verflossenen hält. Yeliz und Jannik hatten sich in der ersten Staffel von Make Love, Fake Love kennengelernt und wurden nach der Show ein Paar. Die beiden gingen rund ein Jahr lang gemeinsam durchs Leben – vergangenes Jahr verkündeten sie dann ihre Trennung. Mittlerweile ist der Reality-TV-Star mit Yeliz' einstiger Bekannten Gerda liiert.

Brisant an der neuen Beziehung von Jannik und Gerda: Inmitten eines Liebesdramas mit Yeliz schoss Jannik gegen seine jetzige Freundin und machte ihr schwere Vorwürfe. "Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt", polterte er in seiner Instagram-Story. Das ließ Gerda nicht auf sich sitzen und erklärte ihr Handeln ebenfalls im Netz. "Als sie die Trennung damals öffentlich gemacht hatte, tat sie mir superleid – sie war so am Boden zerstört", rechtfertigte sie sich und ergänzte: "Wenn eine Freundin von mir schon eine negative Erfahrung mit [Jannik] gemacht hat, sage ich ihr das doch natürlich – weil wir uns eben kennen."

Mittlerweile überschütten sich Jannik und seine Liebste aber mit Liebesbekundungen. Vor einigen Wochen schwärmte der Mönchengladbacher von seiner Angebeteten auf Instagram: "Mir wird von Tag zu Tag klar, dass das mit uns etwas ganz Besonderes ist und du nicht nur meine ganz große Liebe, sondern auch meine bessere Hälfte bist." Und auch im Promiflash-Interview sprach der Podcaster kürzlich in den höchsten Tönen von seiner neuen Beziehung: "Wir streiten uns wirklich so selten. Wir können Tage einfach super verbringen, beide machen ihr Ding, beide sitzen auf der Couch, man redet vielleicht auch mal eine Stunde nicht. Es ist superentspannt."

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Yeliz gegen Gerda schießt? Ich kann sie verstehen! Ich finde das kindisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de