Süß! Mindy Kaling feierte mit ihrem Neugeborenen den 4. Juli

Mindy Kaling (45) enthüllte vor wenigen Tagen eine echte Überraschung: Die Schauspielerin begrüßte Anfang des Jahres ihr drittes Kind auf der Welt. An ihrem Babyglück lässt die stolze Mama nun ihre Fans teilhaben – trotz anfänglicher Geheimhaltung. Auf Instagram teilt der "The Office"-Star einige Aufnahmen, die ihn und seine Kinder zeigen. Auch Baby Anne ist mit von der Partie, das von seiner Mama im Arm gehalten wird. Gemeinsam verbrachte die Familie den 4. Juli am Strand. "Eine sandige, salzige Haut. Kein Make-up. Eiskalte, perfekte Wellen, viel Sonnencreme, stundenlang draußen – diese Art von Unabhängigkeitstag!", fasst die Beauty den Ausflug in Worte.

Die Babynews enthüllte Mindy erst einige Monate nach der Geburt. Für die Verkündung wählte sie das Datum ihres 45. Geburtstags. Auf dem Social-Media-Portal veröffentlichte die gebürtige US-Amerikanerin einen Schnappschuss, auf dem ihre drei Kinder auf einer Picknickdecke kuscheln. "Ende Februar habe ich meine Tochter Anne zur Welt gebracht. Sie ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir je hätte vorstellen können!", kommentierte die 45-Jährige die goldige Überraschung und verblüffte ihre Fans gewaltig.

2020 wurde Mindy zum zweiten Mal Mama. Bereits damals versteckte sie ihre Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit. Die Geburt ihres Sohnes Spencer machte die TV-Bekanntheit ebenfalls erst nach einer Weile publik. In der "The Late Show with Stephen Colbert" plauderte die Autorin aus: "Ich habe am 3. September einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Das sind für viele Menschen Neuigkeiten. Es ist wahr." Ihre erste Schwangerschaft im Jahr 2017 hielt die Comedienne hingegen nicht geheim.

Instagram / mindykaling Mindy Kalings Kinder, Juni 2024

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

