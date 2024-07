17. Brust-OP: Katie Price präsentiert ihre neue Oberweite!

Sie heizt ihren Fans ordentlich ein! Katie Price (46) unterzog sich kürzlich ihrer 17. Brust-Operation. Nun zeigt sie das Ergebnis stolz auf Instagram. In ihrer Story veröffentlicht das ehemalige Boxenluder einen heißen Schnappschuss, der sie in einem Bikinihöschen und einem engen grünen T-Shirt zeigt. Lasziv schaut die fünffache Mutter dabei in die Kamera, während ihre frisch gemachten Brüste deutlich unter dem knappen Oberteil zu erkennen sind. Ob Katie mit dem spicy Pic neue OnlyFans-Abonnenten gewinnen will?

Die Reality-TV-Darstellerin versuchte bereits in den vergangenen Tagen, Profit aus ihrer neuen Oberweite zu schlagen. "Jeder, der zu meinen neuen Brüsten beiträgt, bekommt einen exklusiven ersten Blick umsonst. Je mehr ihr spendet, desto mehr werdet ihr von meinen neuen Brüsten sehen", bewarb die Britin ihren OnlyFans-Kanal auf Instagram. Sie forderte ihre Fans dazu auf, ihre "Busenreise" auf der Erotikplattform zu verfolgen.

Trotz unzähliger Male auf dem OP-Tisch kann Katie scheinbar nie genug von den Besuchen beim Chirurgen bekommen. "Ich werde nie mit diesen Operationen aufhören", verkündete die Tattoo-Liebhaberin im Gespräch mit Mail Online. Ihr großes Ziel ist es nämlich, wie eine Bratz-Puppe auszusehen. Die 18. Brustvergrößerung und ein weiteres Facelifting seien bereits in Planung.

Instagram / katieprice Katie Price, Trash-TV-Sternchen

Getty Images Katie Price, TV-Star

Gefällt euch Katies neuer Look nach der OP?



