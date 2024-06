Beitrag leisten? Katie Price' Fans sollen für Brüste zahlen

Katie Price (46) möchte ihren Fans ihre neue Oberweite zeigen – aber nicht ohne Gegenleistung. Ihr sage und schreibe 17. Eingriff an den Brüsten ist nur einige Wochen her. Doch Follower bekommen das Ergebnis nicht einfach so zu sehen. Bei Instagram macht das It-Girl jetzt Werbung für ihren OnlyFans-Kanal und ihr neues Körbchen. "Jeder, der zu meinen neuen Brüsten beiträgt, bekommt einen exklusiven ersten Blick umsonst. Je mehr ihr spendet, desto mehr werdet ihr von meinen neuen Brüsten sehen", erklärt Katie in ihrer Story verheißungsvoll. Ihre Fans sind aufgefordert, ihrer "Busenreise" auf der Erotikplattform zu folgen. Ob sie das Angebot annehmen werden, ist allerdings fragwürdig.

Vergangene Woche legte Katie sich für ihre perfekte Oberweite ein weiteres Mal unters Messer. Doch handelte es sich bei der OP nicht um eine Vergrößerung, sondern um eine Korrektur nach einer Verkleinerung. Der Eingriff sei der Ästhetik halber notwendig, erklärte die Britin vorab in ihrem Podcast "The Katie Price Show": "Der Grund, warum ich das mache, ist, dass eine ein bisschen größer ist als die andere und sie ist abgesunken. Mein Dekolleté ragt etwas nach oben, sollte aber nach unten." Dass sie noch am selben Tag nach der OP mit dem Zug von Brüssel zurück nach Großbritannien fuhr, barg zusätzlich große Risiken. Wie der Arzt Dr. Omar Tillo The Sun erklärte, bestehe nicht nur ein erhöhtes Infektionsrisiko, sondern auch die Gefahr, dass eine Thrombose oder ein Blutgerinnsel entstehen könnte.

Doch Beauty-OPs scheinen mittlerweile ein fester Bestandteil von Katies Leben zu sein. Ursprünglich ließ sie sich 2120-CC-Implantate einsetzen, um die größten Brüste Großbritanniens zu bekommen. Dass all das nicht unbedingt frei von Risiken ist, ist der 46-Jährigen wohl bewusst – ans Aufhören denkt sie aber keineswegs. "Ich werde nie mit diesen Operationen aufhören", betonte sie gerade erst in einem Interview mit Mail Online. Sie wolle unbedingt wie eine Bratz-Puppe aussehen. Auch deshalb plane die fünffache Mutter bereits die 18. Brust-OP sowie das sechste Facelifting.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Katie ihre Fans für ihre Brüste zahlen lässt? Unverschämt, ihr Umgang mit den Fans geht gar nicht. Na ja, so funktioniert OnlyFans nun mal... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de