Für die wahre Liebe beendet Eric Sindermann Fernsehkarriere!

Mit Formaten wie Promi Big Brother und Das Sommerhaus der Stars hat sich Eric Sindermann (35) mittlerweile eine Karriere im Reality-TV aufgebaut. Dafür hat es in der Liebe bisher nicht ganz so gut bei ihm geklappt. Im Rahmen des Mates Date "Summer Edition" offenbart er jetzt aber gegenüber Promiflash: Wenn er die Frau seines Lebens findet, sagt er dem Fernsehen Adieu! "Ich glaube, wenn ich wirklich die richtige Liebe finde, ist es leider auch mit meiner Karriere im Trash-TV vorbei", erklärt er.

Wann genau das passieren wird, meint Eric auch schon zu wissen. "Ich habe gesagt, in 10 Jahren kommt die wahre Liebe meines Lebens. Ich will auch noch zwei Kinder haben", verrät der 35-Jährige im Gespräch. Dass sich seine zukünftige Traumfrau noch ein bisschen Zeit damit lassen kann, in sein Leben zu treten, hat aber einen bestimmten Grund: Er will sein Vermögen noch ein bisschen weiter ausbauen! "Die wahre Liebe würde jetzt eigentlich nur alles zerstören, womit ich gerade Geld verdiene", betont er.

Im Interview erzählt Eric aber nicht nur, wie sein zukünftiger Plan mit der Liebe aussieht, sondern auch, was ihm der Sieg gegen Jörg Hansen beim Boxevent Fame Fighting bedeutet. "Es fühlt sich einfach großartig an. Ich habe endlich wieder bewiesen, dass ich im Boxen der größte Realitystar in ganz Deutschland bin. Ich habe in den letzten drei Monaten alles dafür gemacht, um so eine gute Performance abzuliefern und ich bin mit mir höchst zufrieden", schwärmt der ehemalige Handballer.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

ActionPress Eric Sindermann vorm Fame Fighting

