"Größter Realitystar": So geht es Eric Sindermann nach Sieg

Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen trugen ihre Streitigkeiten im Ring aus. Am Ende konnte sich der selbsternannte Modekönig gegen seinen Gegner durchsetzen. Auf dem mates date "Summer Edition"-Event erzählt Eric im Promiflash-Interview, was ihm der Sieg bedeutet: "Es fühlt sich einfach großartig an. Ich habe endlich wieder bewiesen, dass ich im Boxen der größte Realitystar in ganz Deutschland bin. Ich habe in den letzten drei Monaten alles dafür gemacht, um so eine gute Performance abzuliefern und ich bin mit mir höchst zufrieden."

Nach dem Kampf zeigten sich Eric und Jörg ziemlich versöhnlich. Gibt es bei den beiden vielleicht doch noch die Chance auf Versöhnung? "Wir werden nie die besten Freunde werden", stellt der 35-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Es sei normal, dass man seinen Gegner vor dem Kampf provoziert. "Am Ende des Tages ist nach dem Kampf aber wieder alles gut, das ist genauso wie beim Sport", findet Eric. Gilt das auch für Erics Verflossene Desiree? "Für mich ist das gegessen. In der Zeit hatte ich schon wieder so viel Spaß und so viele andere Dinge im Kopf, da kann ich drüber stehen", erklärt der ehemalige Handballer.

Doch warum haben sich Eric und Jörg überhaupt im Ring duelliert? Nachdem sich Jörg und seine Frau Desiree getrennt hatten, kam Eric kurze Zeit später mit dem Erotikmodel zusammen. Davon fühlte sich der "Stranger Sins"-Star offenbar so provoziert, dass er Erics Fashionshow sabotierte, indem er ihm eine Torte ins Gesicht klatschte.

ActionPress Eric Sindermann vorm Fame Fighting

ActionPress Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

