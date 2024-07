Ist Lisa Marie Straube etwa von ihrem Freund Akka schwanger?

Bekommen Lisa Marie Straube (23) und ihr Freund Furkan Akkaya, genannt Akka, etwa bald Nachwuchs? Wie Bild berichtet, wurden die Influencerin und der Too Hot To Handle: Germany-Star in ihrer Wahlheimat Dubai des Öfteren beim Shoppen von Babyartikeln gesichtet. Der Ex-Flirt von Mats Hummels (35) soll auch bereits im dritten Monat sein. Auf die Anfrage des Blatts, ob denn an den vermeintlichen Schwangerschafts-News etwas dran ist, reagieren bisher aber weder Lisa noch Akka. Außerdem sollen die beiden demnächst auch schon Hochzeitspläne schmieden.

Gemeinsam zog das Paar Ende 2023 in den Wüstenstaat. Dort leben sie in einer großen Villa – genug Platz für Nachwuchs hätten sie also. Kurz nach dem Umzug in die Metropole schwärmte Lisa in ihrer Instagram-Story von ihrem neuen Heim: "Ich kann absolut nichts Schlechtes sagen über das Leben als Frau hier in Dubai." Im Gegenteil: Ihre neue Heimat habe sogar einige Vorteile: "Hier starrt dich nicht mal jemand unangenehm an, geschweige denn bringt irgendwelche dummen Sprüche."

Lisa und Akka sind bereits seit April 2023 offiziell zusammen. Es habe auf Anhieb gefunkt, wie die 23-Jährige in einem früheren Interview mit Bild ausplauderte: "Beim ersten Aufeinandertreffen hat es direkt gefunkt." Auch ihr Liebster war sofort hin und weg von der Beauty: "Sie versteht mich, ohne dass ich was sagen muss. Wir haben denselben Humor und ich kann offen mit ihr über alles reden. Ihre Ausstrahlung hat mich direkt gecatcht und ihre Schönheit spricht für sich."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Straube, Netzstars

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Straube und Furkan Akkaya, Influencerpaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Lisa ist wirklich schwanger? Ja, die beiden sind ja auch total happy miteinander! Nee, sie wird das bald dementieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de