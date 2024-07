Keine Lust mehr? Mike Cees will dem Reality-TV abschwören

Will Mike Cees bald umschulen? Bei Mates Date "Summer Edition" plaudert der Realitystar im Gespräch mit Promiflash aus: So langsam habe er den Spaß an TV-Shows verloren! "Ich glaube, ihr seht mich gar nicht mehr so oft im Fernsehen. Deswegen genießt die Zeit, die ihr jetzt noch habt, mit den Ausstrahlungen oder online", gibt Mike zu bedenken. Es gebe nur ein einziges Format, an dem er gerne noch teilnehmen würde – da die Verhandlungen bereits im Gange seien, wolle er jedoch den Namen lieber nicht verraten. "Ich glaube, langsam ist es auserzählt, das Reality-Game", resümiert er.

Ob sein Karriere-Ende mit Ankündigung vielleicht etwas mit seinem angeknacksten Ruf zu tun haben könnte? Besonders in der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel eckte Mike an, sowohl bei seinen Mitstreitern in der Show als auch bei den Zuschauern vor der Mattscheibe. Seine neue Freundin Delia Grösch lässt sich von der Vergangenheit ihres Liebsten jedoch nicht beirren. "Was im Fernsehen war, war im Fernsehen. Da ist ja auch viel Show, da ist viel geschnitten. Das ist eigentlich nie die komplette Realität", winkt sie im Gespräch mit Promiflash ab und betont: "Es gibt auch noch andere Seiten an ihm."

Gemeinsam mit Delia startet Mike also bald vielleicht in ein ganz neues Leben. Doch wie haben sich die zwei Turteltauben eigentlich kennengelernt? "Ich hatte keine Ahnung, wer Delia ist, sie hatte kaum eine Ahnung, wer ich bin. Wir haben uns in einer Kneipe in München kennengelernt", erinnerte sich der einstige Temptation Island-Verführer kürzlich laut Berliner Kurier an das erste Aufeinandertreffen. Seither sind die beiden unzertrennlich – und sehr glücklich. "Es fühlt sich richtig mit ihr an, ich bin tiefenentspannt", schwärmte er.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees

