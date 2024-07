Megan McKenna erhält "Zeichen" von verstorbenem Großvater

Bei Megan McKenna (31) steht bald die große Hochzeit mit ihrem Verlobten Oliver an! Während der Vorbereitungen scheint die TV-Bekanntheit ein Zeichen von ihrem 2015 verstorbenen Großvater Roy bekommen zu haben. In ihrer Instagram-Story schreibt die Britin von dem mysteriösen Vorfall: "Eine schwarze Feder steckte in meinem Pullover, als ich ins Auto stieg. Ein Zeichen eines Schutzengels. Wir hatten gerade Hochzeitsbesprechungen und da tauchte diese Feder auf! Mein Großvater muss unsere Entscheidungen gutheißen." Megan fügt hinzu, dass sie glaubt, dass ihr Opa mit ihr und ihrem baldigen Ehemann "den ganzen Weg" gehe. Zum Ende schreibt sie hoffnungsvoll: "Ich habe schon immer an Federn geglaubt. Ich weiß, dass er Oli geliebt hätte und ganz klar bei uns ist."

Neben dem übernatürlichen Vorfall mit ihrem Großvater gibt sie ihren Followern noch ein weiteres Update zu ihren Hochzeitsvorbereitungen. Sie erklärt, sie habe gerade den Ort besucht, an dem der große Tag gefeiert werden wird. Zwar möchte sie diesen noch nicht verraten, aber sie sei "überglücklich". "Ehrlich gesagt hatten wir gerade die beste Zeit beim Besichtigen unseres Hochzeitsorts. Wir sind einfach herumgelaufen und haben uns alles vorgestellt. Wir sind jetzt wirklich gut organisiert. Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Tagen eine Menge abhaken mussten. Es ist einfach so aufregend", teilt sie auf der Plattform mit.

Vor über einem Jahr gaben die 31-Jährige und ihr Oliver die Verlobung bekannt. Passend dazu gründen sie derzeit ihre eigene Familie und erwarten Nachwuchs! Im Netz verriet sie, dass sie sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen und Eizellen einfrieren lassen hatte. Der Prozess sei "sehr intensiv" gewesen, schilderte sie im vergangenen April.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Oliver Burke und Megan McKenna im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Megans Glaube, dass ihr Großvater sie begleitet? Das finde ich total rührend! Na ja, ich finde es ein bisschen übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de