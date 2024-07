Nach DFB-Aus: Jessica macht Toni Kroos süße Liebeserklärung

Gestern verabschiedete sich Toni Kroos (34) endgültig von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ein bewegender Moment, den sich nun seine Ehefrau Jessica zunutze macht, um ihrem Mann die Liebe zu gestehen. "Nach deinem Abschied in Madrid war ich emotional nicht in der Lage, irgendetwas zu deinem Abschied zu sagen. Heute bin ich erst recht nicht in der Lage, aber ich lasse dich nicht einfach so still gehen", schreibt sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem ihre Kinder Leon, Amelie und Fin ihren Papa beim Fußballspielen beobachten und fügt hinzu: "Leider kannst du den Stolz in den Augen deiner Kinder auf der Tribüne nicht sehen, wenn du auf dem Platz bist, aber du kannst dir vorstellen, dass sie vor Stolz fast platzen und ich mit."

"Wir haben viele Monate fast täglich diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt ist aufzuhören. Aufzuhören mit unserem Lebensmittelpunkt – Fußball. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt dafür. Nur jeder kann für sich selbst den richtigen Zeitpunkt finden und wählen. Und das hast du. So wie du eigentlich fast immer die richtigen Entscheidungen im Fußball triffst", schreibt Jessica weiter. Die 36-Jährige ist unglaublich stolz auf ihren Mann – auch wenn die EM für ihn und das Team vorbei ist: "Und ja, du bist heute als Verlierer vom Platz, aber ihr habt gekämpft bis zum Schluss. [...] Und vor allem hast du endlich die Anerkennung in Deutschland bekommen, die längst überfällig war. Und das gönne ich dir von Herzen. Du bist ein absolutes Vorbild."

Toni hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft schon 2021 verkündet. Anfang des Jahres kündigte er jedoch sein Comeback an, um der Mannschaft bei der Heim-EM unter die Arme zu greifen. Nach der bitteren 2:1-Pleite gegen Spanien ist der Traum aber geplatzt. Im Anschluss gab die deutsche Nummer acht ein bewegendes Interview. "Es war ein Spiel, in das wir alle alles reingelegt haben, um es nicht zu verlieren. Wir waren sehr nah dran, umso bitterer ist es. Dieser Traum ist geplatzt", machte er gegenüber RTL deutlich.

Instagram / jessica_kroos Toni Kroos' Kinder Leon, Amelie und Fin

Getty Images Toni Kroos, Fußballer

