Prinz William feuert England-Team bei EM-Viertelfinale an!

Dieses Spiel wollte sich Prinz William (42) nicht entgehen lassen! Am Samstagabend traf die englische auf die schweizerische Fußball-Nationalmannschaft im Viertelfinale der EM. Unter den Tausenden jubelnden Fans in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf war auch der Thronfolger Großbritanniens. Der Royal durchlebte in dem Spiel alle Emotionen – feuerte tatkräftig an, rieb sich traurig übers Gesicht, als die Schweiz in Führung ging und sprang auf, als Bukayo Saka in der 80. Minute das 1:1 schoss. Beim Elfmeterschießen bangte er mit und durfte sich schließlich über einen verdienten Sieg des englischen Teams mit einem Endergebnis von 6:4 freuen.

Der 42-Jährige war bereits beim Spiel gegen Dänemark nach Deutschland gereist, um die englische Mannschaft zu unterstützen. Ob er auch beim Halbfinale dabei sein wird, ist nicht klar. Sollten sich Harry Kane (30), Jude Bellingham (21) und Co. aber erfolgreich ins EM-Finale kicken, können sie auf die Anwesenheit des fußballbegeisterten Prinzen setzen! Laut DailyMail würde William mit seinem Sohn Prinz George (10) auf jeden Fall beim großen Finale am 14. Juli im Stadion zuschauen, wenn sich England qualifiziert. Aber erst mal steht das Halbfinale am 10. Juli an – ob sie gegen die Türkei oder gegen die Niederlande spielen müssen, zeigt sich im Laufe des Samstagabends.

Offenbar sind fast alle Familienmitglieder des britischen Blaublüters Fußball-Fans! Auch sein jüngster Sohn Prinz Louis (6) fiebert bei der EM mit. Als William die englische Mannschaft vor ihrer Abreise nach Deutschland verabschiedete, sollte er den Sportlern eine Nachricht von dem Mini-Royal überbringen. "Heute Morgen war ich mit den Kindern auf dem Schulweg. [...] Der beste Rat, den ich bekam, war, dass ihr doppelt so viel essen solltet, wie ihr normalerweise esst", sagte er laut Mirror dem Team und fügte lachend hinzu: "Jetzt stelle ich mir vor, dass ihr mit dicken Bäuchen auf dem Spielfeld herumlauft und genäht werden müsst! Genießt den Ratschlag meines Jüngsten also mit Vorsicht!"

Getty Images Prinz William in Düsseldorf, Juli 2024

Instagram / princeandprincessofwales Geburtstagsfoto von Prinz Louis, April 2024

