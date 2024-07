Tiger Woods und Justin Timberlake eröffnen eine zweite Bar!

Golfprofi Tiger Woods (48) und Sänger Justin Timberlake (43) sind seit vielen Jahren eng befreundet. Im vergangenen Jahr wurden sie auch zu Businesspartnern und eröffneten gemeinsam eine luxuriöse Sportbar im Herzen von Manhattan. Jetzt wollen sie ihre Reichweite vergrößern: Wie Billboard berichtet, will das Duo eine weitere Bar eröffnen. In dem eher historisch gehaltenen Örtchen St. Andrews, Schottland, wollen sie ein altes Kino in ein luxuriöses Lokal umwandeln. Laut dem Magazin ist es der Plan, hochmoderne Sportsimulatoren und Bowlingbahnen zu integrieren. Nur zwei der originalen Kinoleinwände sollen erhalten bleiben.

Dass Tiger und Justin sich den Ort St. Andrews für ihr neustes Projekt ausgesucht haben, ist kein Zufall. Der Golfsportler selbst und sein Kumpel hatten in dem Örtchen schon große Turniere gespielt – im Jahr 2022 hatte Tiger dort sogar an der 150. Open Championship teilgenommen. Die Anwohner von St. Andrews sehen dem Ganzen allerdings eher nicht so erfreut entgegen. Ein Sprecher des Gemeinderats meint gegenüber The Courier, dass es "respektlos" wäre, das historische Kinogebäude in eine Sportbar zu verwandeln. "Diese Stadt hat es sehr gut mit Tiger Woods gemeint, und das ist nicht die Art und Weise, wie man sich bei den Einwohnern revanchiert. Eine amerikanische Bar ist völlig unpassend. Sie wird voller amerikanischer Golfer sein und den Kindern in der Stadt nichts mehr bieten", findet er weiter.

Erst vor wenigen Wochen erntete Justin Timberlake viel negative Kritik. Der Sänger wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Wie TMZ berichtete, hatte er mit seinen Freunden in einem Hotel gefeiert und ist daraufhin mit seinem Wagen davon gedüst, wobei er ein Stoppschild überfahren hatte. Noch Wochen nach dem Vorfall ist der Sänger in aller Munde, besonders weil sein Mugshot vor wenigen Tagen sogar in einer New Yorker Galerie ausgestellt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods bei den Vorbereitungen für das Masters-Turnier 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tiger und Justin eine Sportbar in Schottland eröffnen wollen? Ich finde das überraschend, aber auch richtig cool! Ich finde es merkwürdig, dass sie das in Schottland machen wollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de