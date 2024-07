Weitere Indizien: Emma Watson erneut mit Unbekanntem gesehen

Ist Emma Watson (34) etwa wieder in festen Händen? Das fragen sich aktuell viele Fans, denn die Schauspielerin wird immer wieder mit einem mysteriösen Mann gesichtet. So auch diesmal: In einer Bäckerei in der englischen Stadt Oxford ließ sich die Harry Potter-Bekanntheit mit einem braunhaarigen Mann sehen. Auf einem Foto, das DailyMail vorliegt, wirken die zwei total vertraut: Sie schmiegt sich an ihren Begleiter an und schaut ihm verliebt in die Augen, er strahlt zurück.

Es scheint sich bei dem Unbekannten um denselben Mann zu handeln, mit dem die 34-Jährige vor wenigen Tagen gesichtet worden war – und zwar in einer sehr intimen Situation. Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen die zwei beim Knutschen! Laut einem Augenzeugen haben die beiden einen sehr verliebten Eindruck gemacht: "Sie sah unglaublich glücklich aus – als ob sie sich um nichts in der Welt kümmern müsste. [...] Sie standen sich unglaublich nahe – es schien ihnen egal zu sein, wer sie ansah. Sie hatten nur Augen füreinander." Wer Emmas potenzieller neuer Freund ist, ist nicht bekannt. Bislang hat sich die Britin auch noch nicht selbst zu den Liebesgerüchten geäußert.

Zuvor war Emma mit dem Unternehmersohn Brandon Green zusammen. Ihre On-off-Beziehung war jedoch nach rund 18 Monaten im Dezember 2022 in die Brüche gegangen. Danach wurde spekuliert, ob sie wieder mit ihrem Ex-Freund Brendan Wallace anbandelt. Die beiden wurden im März 2023 zusammen bei einem Taylor-Swift-Konzert gesichtet. Nun scheint sie aber einem anderen Mann ihr Herz geschenkt zu haben. Möglich wäre, dass sie sich an der Uni in Oxford kennengelernt haben – dort macht Emma aktuell ihren Master in kreativem Schreiben.

Getty Images Emma Watson bei den Academy Awards 2023

Getty Images Emma Watson, Februar 2024

