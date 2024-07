Delia weiß: Mike Cees ist im echten Leben ein ganz anderer

Mike Cees ist wieder vergeben! Mit seiner neuen Freundin Delia Grösch wagt der umstrittene Realitystar sogleich den Schritt in die Öffentlichkeit. Bei mates date "Summer Edition" hat Promiflash bei der Flamme von Mike nachgefragt: Wie geht Delia mit der Kritik an ihrem Liebsten um? "Ich bin froh, dass ich ihn zuerst privat kennengelernt habe", gesteht sie. Zuvor habe sie nur sehr wenig von ihrem Auserwählten im Netz und TV mitbekommen. Delia wisse jedoch, wie sie die Lage richtig einzuschätzen habe. "Was im Fernsehen war, war im Fernsehen. Da ist ja auch viel Show, da ist viel geschnitten. Das ist eigentlich nie die komplette Realität", winkt sie ab und betont: "Es gibt auch noch andere Seiten an ihm."

Eine der besagten anderen Seiten des Prominent getrennt-Kandidaten sei sein Humor. "Na ja, er kann auch lustig sein", meint Delia im Gespräch mit Promiflash und erzählt: "Wir scherzen viel zusammen. Ich muss teilweise Tränen lachen, wenn wir zusammen sind." Auch Mike schätzt an Delia besonders ihre positive Art. "Sie ist so eine Frohnatur. Es gibt keinen Punkt, wo sie sagt, sie hat schlechte Laune", freut sich der DJ.

Mikes Ex Michelle Monballijn hingegen hat derzeit weniger zu lachen. Die Schauspielerin landete vor wenigen Tagen ganz plötzlich im Krankenhaus. "Auf einmal wurde mir schwarz vor Augen und dann hat eine Frau wohl gesehen, wie ich durch eine Tür gefallen bin, die ich wohl noch aufmachen wollte, während ich gelaufen bin", erklärte sie in ihrer Instagram-Story, was vorgefallen war. Wenig später klärte sie schließlich auch die erschreckende Ursache des Vorfalls auf: "K.-o.-Tropfen im Weinglas. Ich weiß jetzt, wie sich so was anfühlt."

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

RTL Michelle Monballijn Mike Cees bei "Prominent getrennt" 2024

