Ex-Promi-Pastor Carl Lentz schließt Rückkehr zum Dienst aus

Carl Lentz war einer der berühmtesten Pastoren der Hillsong Kirche. Unter anderem Justin Bieber (30) und Selena Gomez (31) gehörten zu seinen Gläubigen. Im November 2020 wurde er aber aufgrund früherer "moralischer Verfehlungen" aus seiner Institution entlassen – wenig später gab der Geistliche zu, eine Affäre gehabt zu haben. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich bei ihm einiges geändert. Im Interview mit People erzählt er, mittlerweile wieder eine neue Kirche gefunden zu haben – doch in den Dienst eines Pastors werde er nicht wieder zurückkehren. "Ich trage es nicht in meinem Herzen, das zu tun", gibt er zu.

Doch vollkommen abgeneigt ist Carl allerdings wohl nicht, wie er zum Ausdruck bringt. Dennoch werde er gegenüber Gott keine "absoluten Aussagen" darüber machen, was oder was er nicht tun werde. "Ich bin immer offen", erklärt der 45-Jährige und fügt hinzu: "Wenn ich mich eines Tages wirklich gezwungen fühle, eine Kirche zu gründen, dann würde ich es mit der Hilfe und Unterstützung vieler Menschen in Erwägung ziehen, die ebenfalls damit einverstanden wären." Aber er glaube einfach, dass es "die beste und gesündeste Entscheidung" für ihn sei, sich "für eine lange Zeit aus dieser Rolle herauszuhalten". Das, was er als Leiter durchgemacht habe, sei "bedeutend", aber auch eine "Last" gewesen.

Trotz seines Seitensprungs hat Carls Familie während der schweren Zeit zusammengehalten. Er, seine Ehefrau Laura und die gemeinsamen drei Kinder haben in der Transformation Church in Tulsa, Oklahoma, Halt gefunden. Der dortige Pastor sei ihnen während des Untreue-Skandals ein "wirklich treuer Freund" gewesen. Mittlerweile arbeite Carl selbst dort als Stratege, was bestens zu seinen Stärken passe, wie er People verrät.

Instagram / carllentz Carl Lentz und seine Frau Laura Lentz, Dezember 2023

Instagram / sunnyandcrewphoto Carl Lentz mit seinen drei Kindern und seiner Frau Laura

