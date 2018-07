Vor wenigen Tagen überraschte Justin Bieber (24) die Öffentlichkeit mit seiner Verlobung. Die Zukünftige des Sängers ist keine Unbekannte: Der Sänger wird seine On-Off-Freundin, Model Hailey Baldwin (21), heiraten. Während Fans zwischen Fassungslosigkeit und Freude taumeln, trudelten aus dem engsten Kreis der Verlobten schon etliche Glückwünsche ein. Nicht nur die Mutter vom Biebs, auch Haileys Vater, ihre Schwestern und ihre Cousine freuten sich öffentlich. Aber was ist eigentlich mit Pastor Carl Lentz? Schließlich stehen sowohl Justin als auch Hailey als Mitglieder der Hillsong Church dem Geistlichen sehr nah...

Kim Kardashian (37) und ihre Schwestern, die Jonas Brothers und, und, und. Die Hillsong Church in Los Angeles ist religiöser Treffpunkt für Hollywoods-Stars. Das frisch Verlobte Couple geht in der Kirche ebenfalls ein und aus. Trotzdem reagierte Justins Pastor auf TMZ-Anfrage jetzt recht verhalten auf die Liebe-News: Er habe keine Gedanken zur Verlobung der beiden, die er mit der Öffentlichkeit teilen wollen würde. Und auch die Frage, ob er sich denn für Justin freuen würde, entlocken ihm keine Gefühlsausbrüche. "Ja, sicher", sagte er im Gespräch mit dem Reporter in Sydney und wirkte dabei nicht wirklich überzeugt.

Wie kommt es zu dieser unemotionalen Reaktion? Laut TMZ-Quellen sollen der Biebs und Carl sich einfach nicht mehr verstehen. Warum es zum Bruch zwischen den beiden Männern gekommen ist, bleibt allerdings unklar. Angeblich sei der Musiker schon länger nicht gut auf den 39-Jährigen zu sprechen. Was meint ihr – Interview dumm gelaufen oder hält Pastor Lentz tatsächlich nichts von der Eheschließung? Stimmt ab!

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

Taylor Hill/Getty Images Carl Lentz bei "The Elvis Duran Z100 Morning"-Show in New York

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

