Daran, dass Hailey (23) und Justin Bieber (26) sehr gläubig sind, lassen sie keinen Zweifel. Ihre Liebe zu Gott bekunden die beiden auch immer wieder auf ihren Social-Media-Kanälen. Besonders der Pastor der Hillsong Church, Carl Lentz, stand dem Ehepaar stets mit Rat und Tat zur Seite. Vor Kurzem wurde dieser allerdings wegen seines moralischen Fehlverhaltens entlassen. Jetzt entfolgte Hailey Carl auch auf Instagram!

Wie The Sun berichtete, sei Carl seiner Frau Laura – mit der ihn 17 gemeinsame Jahre und drei gemeinsame Kinder verbinden – fremdgegangen. Seine Affäre, eine 34-jährige Designerin aus New York, verriet, dass der ehemalige Pastor sich als unverheirateter Sportagent ausgegeben hatte. In einem Instagram-Beitrag gab er nach seinem Rausschmiss aus der Kirchengemeinde zu: "Ich war in meiner Ehe, der wichtigsten Beziehung in meinem Leben, untreu und wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Dieses Versagen liegt bei mir und ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen." Für Hailey kam diese Einsicht wohl etwas zu spät – sie entfolgte ihrem einstigen engen Vertrauten.

Ihr Ehemann scheint allerdings zu seinem langjährigen Wegbegleiter zu stehen. Während Hailey Bieber sich von dem untreuen Pastor distanzierte, folgt Justin dem Mann, der ihm in seiner depressiven Phase immer zur Seite stand, weiterhin in den sozialen Medien.

Instagram / carllentz Carl Lentz mit seiner Frau Laura und ihren drei Kindern

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber, März 2020

Neil Warner/MEGA Carl Lentz und Justin Bieber in New York

