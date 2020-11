Hoppla, was ist denn da los? Dass Justin Bieber (26) äußert religiös ist, ist kein Geheimnis. Der Sänger bekundet seine Liebe zu Gott immer und immer wieder – auch seine Ehefrau Hailey Baldwin (23) teilt seinen unerschütterlichen Glauben. Insbesondere Carl Lentz, Pastor der Hillsong Church, stand bislang dem Musiker in jeglichen Belangen bei, seit Jahren ist er ein enger Vertrauter Justins. Doch jetzt wurde dieser wegen moralischen Fehlverhaltens entlassen!

In einem offiziellen Schreiben an die Hillsong Gemeinde informierte die Kirche ihre Mitglieder darüber, dass Carl Lentz entlassen worden sei. Die Entscheidung sei im Interesse aller, auch des Pastors, getroffen worden. "Diese Maßnahme wurde nach laufenden Diskussionen in Bezug auf Führungsfragen und Vertrauensbrüche sowie nach einer kürzlichen Enthüllung moralischer Fehler ergriffen", heißt es in dem Schreiben. Was genau der Geistliche verbrochen haben soll, wird nicht genannt – das sei unangemessen.

Nicht nur für Justin dürfte das ein großer Schock sein. Immerhin war der ehemalige Mann Gottes nicht nur für den Weltstar seelischer Beistand – auch andere Megaprominente wie Kylie Jenner (23) und Kendall Jenner (25) stehen in engem Verhältnis zu dem Pastor.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Instagram / haileybieber Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Carl und Laura Lentz, Mai 2014

