Für Dreharbeiten: Tom Hiddleston sprintet durch London!

Tom Hiddleston (43) ist ganz schön schnell unterwegs! Der britische Schauspieler wurde während der Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie "The Night Manager" in London gesichtet. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, ist der "Thor"-Darsteller zu sehen, wie er einem Wagen hinterherläuft. Dabei trägt er einen sportlichen Kapuzenpullover und passende Shorts mit Turnschuhen. Am frühen Dienstagmorgen erreichte er bei seinem Sprint ganze 27 Kilometer pro Stunde.

Schon im vergangenen Monat wurde der Hauptdarsteller der Serie bei Dreharbeiten mit seiner neuen Kollegin Camila Morrone (27) gesichtet. Gemeinsam verließen sie ein Restaurant in London, während sie von einem Kamerateam gefilmt wurden. Angeblich soll sie Jemima "Jed" Marshall spielen, die zuvor von der Australierin Elizabeth Debicki (33) dargestellt wurde. "Während viele der großen Namen, die in der ersten Staffel mitgewirkt haben, für die zweite Staffel zurückkehren werden, ist Camila ein sensationeller Neuzugang", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Die erste Staffel der Thrillerserie lief 2016 und handelt von einem Nachtmanager eines Hotels, der vom britischen Nachrichtendienst auf einen international tätigen Waffenhändler angesetzt wird. Dabei spielt der 43-Jährige die Hauptrolle Jonathan Pine. Dieser hat mit der Figur Jed eine heimliche Affäre, was zu ein paar heißen Filmszenen mit Elizabeth führte.

Camila Morrone, Schauspielerin

Tom Hiddleston, Schauspieler

