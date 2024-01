Selten! Tom Hiddleston und Verlobte strahlen auf Red Carpet

Das passiert nicht oft. Tom Hiddleston (42) und Zawe Ashton sind seit vier Jahren ein Paar. Nach ihrer Verlobung machte die Geburt ihres Kindes im Herbst 2022 ihre Liebe perfekt. Seither scheint das Paar sein Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Dieses halten die zwei jedoch weitgehend aus dem Scheinwerferlicht heraus. Bei einer Awardshow sorgten die beiden jedoch für die Überraschung schlechthin. Zawe unterstützte ihren Tom bei einem seltenen öffentlichen Auftritt.

Bei den diesjährigen Critics' Choice Awards legte vor allem ein Duo einen regelrechten Glanzauftritt hin. Normalerweise sind Tom und seine Frau nicht für die Öffentlichkeit und Events zu haben. Umso mehr überraschte das Paar mit seiner Anwesenheit. Die Frau an der Seite des Schauspielers zeigte sich in einem atemberaubenden Cape-Kleid, während ihr Liebster in einem klassischen Anzug alle Blicke auf sich zog. Wie mehrere Schnappschüsse des Abends zeigen, schien das Paar seine seltene Date-Night im Rampenlicht sichtlich zu genießen.

Dass sich das Paar nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentiert, dürfte auch mit ihrem Baby zusammenhängen. Seitdem der "Loki"-Darsteller Vater ist, habe sich so einiges für ihn verändert, wie er selbst einst verraten hatte. Im Podcast "Happy Sad Confused" hatte er erklärt, dass sein Leben vor der Geburt im absoluten Kontrast zu seinem jetzigen stehe.

Getty Images Tom Hiddleston, Schauspieler

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton, 2024

Getty Images Tom Hiddleston, Filmstar

