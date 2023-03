Nach Geburt: Zawe Ashton zeigt sich erstmals ohne Babybauch

Damit bestätigt Zawe Ashton die Gerüchte! Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die Schauspielerin und ihr Freund Tom Hiddleston (42) Nachwuchs erwarten – kurz nachdem sie ihre Verlobung offiziell bestätigt hatten. Bereits im Oktober 2022 plauderte ein Insider aus, dass das Kind bereits auf der Welt sein soll. Eine offizielle Bestätigung gab es jedoch nicht. Nun präsentierte sich Zawe erstmals wieder ohne Babybauch auf dem roten Teppich.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schönheit am vergangenen Dienstag an der Seite von Bola Agbaje und Paul Roseby auf einer Presseveranstaltung von "Gone Too Far!" Dabei zeichnet sich unter ihrem braunen Lederkleid eindeutig kein Babybauch mehr ab. Es ist die erste offizielle Veranstaltung, auf der sie sich nach ihrer Schwangerschaft zeigt.

Bereits Anfang vergangener Woche wurde das verliebte Paar im Park von Paparazzi abgelichtet – hier schob Zawe den blauen Kinderwagen vor sich her, während Tom das Neugeborene auf dem Arm hielt. Dennoch gab es von keinem der beiden eine offizielle Bestätigung zur Geburt ihres Kindes.

MEGA Tom Hiddleston und Zawe Ashton mit ihrem Baby im März 2023

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei den BAFTAs 2022

