Halbzeit bei Produktion für finale "Stranger Things"-Staffel

Die Produktion des großen Finales von Stranger Things befindet sich auf der Zielgeraden! Die Fans des Netflix-Hits können es wohl kaum noch erwarten, bis die fünfte und finale Staffel des Mystery-Abenteuers endlich bereit zum Streamen ist. Diese befindet sich aktuell noch mitten in den Dreharbeiten. Die Serienschöpfer, Matt und Ross Duffer (40) geben jedoch immer wieder Updates. Auf Instagram teilen sie nun ein Foto der gesamten Crew und schreiben dazu: "Woche 24: Alles Gute zur Halbzeit an den besten Cast und die beste Crew." Auffällig sind bei dem Bild die verpixelten Gesichter einiger Mitarbeiter – ob die Zuschauer etwa eine Überraschung erwarten wird?

Doch auch die Darsteller halten die Fans akribisch auf dem Laufenden. Maya Hawke (25) verriet zuletzt im Podcast "Podcrushed", wie lang die finalen acht Episoden werden: "Wir machen im Grunde genommen acht Filme." Dabei soll den Schaffern wichtig sein, dass ihre Serie einen gebührenden Abschluss bekommt. "Sie schreiben viel und sie beschäftigen sich sehr intensiv und ernsthaft mit der Qualität von dem, was geschrieben wird, und es dauert eine lange Zeit, um jede Staffel zu schreiben, und es dauert eine lange Zeit, sie zu drehen", erklärte die Schauspielerin.

Die Duffer-Brothers gaben bereits den ein oder anderen Einblick, was die Storyline der fünften Staffel betrifft – so soll Noah Schnapps (19) Charakter Will Byers eine große Rolle spielen. Doch wie steht es um Eddie Munson, der von Joseph Quinn (30) verkörpert wird? Immerhin mauserte sich der Außenseiter zu einem wahren Fanliebling. Obwohl Eddie einen Heldentod in der vierten Staffel starb, glauben viele Zuschauer, dass er trotzdem zurückkehren könnte. "Das Gefühl habe ich auch. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht! Wer weiß?", äußerte sich Joseph selbst bezüglich der Gerüchte im Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

Tina Rowden/Netflix Joseph Quinn als Eddie Munson in "Stranger Things"

Wie findet ihr es, dass die Dreharbeiten nun noch eine Weile andauern?



