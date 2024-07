Jason Derulo brach sich 2013 beim Training einen Halswirbel

Jason Derulo (34) hatte Glück im Unglück! Wie der Sänger nun im Podcast "I am Paris" ausplaudert, ist er dem Tod vor einigen Jahren gerade noch so von der Schippe gesprungen. 2013 habe ihn sein Trainer in Vorbereitung auf seine Tour 50 Rückwärtssaltos machen lassen. Dabei sei er schließlich ausgerutscht und auf seinem Kopf gelandet – als Folge brach er sich den zweiten Halswirbel. "Als es passierte, hörte ich ein lautes Knacken und dachte nur: 'Heilige Scheiße, war es das? Endet das alles so?' Und alle nur denkbaren Gedanken gingen mir in diesem Moment durch den Kopf", erinnert sich der "In My Head"-Interpret an das erschreckende Erlebnis zurück.

Zu dem Zeitpunkt habe seine Mutter im Auto vor der Tür auf ihn gewartet. Damit sie sich keine Sorgen mache, habe er sich aufgerafft und versucht, sich nicht anmerken zu lassen, wie schlimm es war. Gemeinsam seien sie dann ins Krankenhaus gefahren. "Die gute Nachricht ist, dass Sie einen Galgenbruch haben, also denselben Bruch, der entsteht, wenn man gehängt wird. Und Sie leben noch. Das hätte viel schlimmer enden können: gelähmt oder schlimmer. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie sieben Monate lang außer Gefecht sein werden.", habe der Arzt ihm damals erklärt.

Die Zeit sei damals sehr hart für ihn gewesen – mit einem intensiven Training und strenger Routine konnte sich der Musiker aber zurück ins Leben kämpfen. Und das behält der Weltstar noch immer bei, egal wo auf der Welt er sich gerade befindet: Im Februar dieses Jahres staunten nämlich einige Besucher des Fitnessstudios FitX in Aachen nicht schlecht: Jason trainierte damals drei Stunden in dem Studio. "Wir wissen nicht, wie er auf uns kam. Er war supernett, ganz bodenständig und hat uns gefragt, was für einen Booster wir aus dem Automaten empfehlen können", erklärte die Vize-Leitung des Fitnesscenters damals gegenüber Bild.

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Getty Images Jason Derulo, Sänger

