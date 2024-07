Nach 23 Jahren Wrestling: John Cena kündigt Ruhestand an!

Eine Ära neigt sich dem Ende zu: John Cena (47), der sich vor mehr als 20 Jahren einen Namen als Profi-Wrestler machte, kündigt nun das Ende seiner Sportkarriere an. Bei einem Wrestling-Event in Toronto steigt John auf die Bühne und wendet sich an die Fans, wie Daily Mail berichtet. "Ich mache das schon eine Weile. Ich bin seit über zwei Jahrzehnten bei der WWE und habe in dieser Zeit unglaubliche Wellen des Wohlstands erlebt, wie wir sie jetzt gerade erleben. Die WWE ist zweifelsohne das heißeste Pflaster der Stadt", meint er und erklärt dann noch, dass er im Jahr 2025 eine letzte Tour mit der WWE veranstalten wird, doch danach wird Schluss sein.

Auf der Plattform X äußern sich viele Fans jetzt schon wehmütig und emotional zu dem angekündigten Abschied. "Da geht meine Kindheit dahin", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Ich werde dich so vermissen nach deiner letzten Tour, Mann. Du warst mein Kindheitsheld." Auch während seiner Rede zeigten die Fans schon ihre Emotionen lauthals. Das weiß der Sportler zu schätzen. "Ich möchte mich bei euch bedanken. Was für eine unglaubliche Geste der Freundlichkeit. Vielen Dank, dass ich in dem Haus spielen durfte, das ihr so viele Jahre lang gebaut habt. Vielen Dank für eure Stimme, denn sie ist wirklich laut, und eure Ehrlichkeit, denn sie ist wunderbar brutal", erwähnt John in seiner Ansprache.

Doch wie wird es danach mit dem Profiwrestler weitergehen? Möglicherweise warten neue Filmprojekte auf ihn. Schon seit einigen Jahren probiert John sich an der Schauspielerei aus, spielte sogar an der Seite von Vin Diesel (56) und Charlize Theron (48) im neunten Teil von Fast & Furious mit. Auch Komödien scheinen dem Sportler zu liegen: Erst vor wenigen Monaten feierte sein Film "Ricky Stanicky" Debüt, für den der Profiwrestler sogar in ein Schulmädchenkostüm geschlüpft war.

