Zu alt: John Cena denkt über Ende von Wrestlingkarriere nach

Wird John Cena (46) für immer aus dem Ring steigen? In den 90er-Jahren hatte der Sportler seine Ausbildung zum Profiwrestler begonnen. 2002 erfolgte dann sein WWE-Debüt und fünf Jahre später gewann er seine erste Weltmeisterschaft. Insgesamt hat er den Titel 16 Mal geholt und ist damit Rekordwrestler. Der Sport gehört also fest zum Leben des Schauspielers – doch bald könnte damit Schluss sein: John zieht in Betracht, seine Karriere bald zu beenden!

"Ich bin im vergangenen Jahr 46 Jahre alt geworden und habe nicht mehr viel Zeit in der WWE", meint er gegenüber People ehrlich. Johns Begeisterung für den Sport sei jedoch nach wie vor ungebrochen: "Ich denke, es ist einfach die Forderung des Alters." Er könne einfach nicht mehr hundertprozentig abliefern. "Jedes Mal, wenn ich auftrete, möchte ich dem Publikum alles geben. Und ich muss zugeben, als ich die 45er-Marke erreicht hatte, musste ich anfangen, mir eine Ausstiegsstrategie zu überlegen", betont der US-Amerikaner.

Wann genau er seine Karriere beenden will, weiß er aber noch nicht – und auch nicht, wie sich sein Abschied gestalten soll. "Ich möchte nur das tun, was das Beste für die WWE ist. Ob es ein großes letztes Match ist [...] oder wie auch immer ich in das Produkt integriert werden kann, um jeden wissen zu lassen, dass dieses Kapitel vorbei ist", stellt John klar. Nach seiner aktiven Karriere könne er sich vorstellen, als Mentor und Trainer für die nächste WWE-Generation zurückzukehren.

Getty Images John Cena im Mai 2023 in New York

Getty Images Austin Theory und John Cena im April 2023 bei WrestleMania

Getty Images John Cena, Schauspieler

