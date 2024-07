Nach Klinikaufenthalt: Anna Heisers Mann Gerald erholt sich!

Anna Heiser (34) machte vor wenigen Wochen etwas Erschreckendes durch. Ihr Mann Gerald Heiser (39) musste wegen des Verdachts auf Thrombose ins Krankenhaus. Beim Mates Date "Summer Edition" erzählt die Bauer sucht Frau-Berühmtheit Promiflash nun, wie es dem Landwirt inzwischen geht. "Es hat sich zum Glück herausgestellt, dass es nichts Schlimmes ist. Jetzt müssen wir gucken, aber erst einmal ist er wieder fit", berichtet die Familienmutter. Das einzige Problem sei gewesen, dass das Ehepaar mit seinen Kindern sehr abgelegen in Namibia wohnt. Die Auswanderin erklärt: "Wir müssen bei Verdacht schon in die Klinik fahren, denn ein Krankenwagen wäre nicht in zehn Minuten da."

In dem Gespräch mit Promiflash verrät Anna auch, warum sie sich kürzlich eine kleine Auszeit genommen hat und allein nach Deutschland gereist ist. "Ich habe seit dreieinhalb Jahren nichts für mich gemacht. Ich finde nicht, dass allein einkaufen zu gehen als Auszeit von der Familie gilt", scherzt die TV-Bekanntheit. Die Zeit für sich tue der 34-Jährigen total gut: "Es war für mich die richtige Entscheidung und ich gönne es jeder Mama, dass sie sich eine Auszeit leisten kann."

Obwohl ihr Leben in der namibischen Steppe nicht immer einfach ist, könnten sich die beiden Realitystars nicht vorstellen, nach Deutschland zu ziehen. "Es ist schön, hierherzukommen und zwei, drei Wochen hier zu sein und Urlaub zu machen. Aber hier leben könnte ich einfach nicht – viel zu viele Menschen und alles ist zu eng. Für mich geht das leider nicht", plauderte Gerald im Promiflash-Interview aus. Auch für Anna wäre eine Rückkehr nach Europa keine Alternative: "Ich habe mich so in Namibia eingelebt, dass ich gar nicht mehr wegwill. Sonst würde ich auch nicht für die Farm kämpfen – das ist unser Zuhause und da bleiben wir gerne."

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im März 2023

