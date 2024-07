Nach Krankheit: Céline Dion probt spektakuläres Comeback!

Vor vier Jahren legte Céline Dion (56) eine Pause von der Bühne ein – sie kämpft gegen das Stiff-Person-Syndrom, das schwere Krampfanfälle verursacht. Doch jetzt die erfreuliche Nachricht: Wie US Sun berichtet, probt die "My Heart Will Go On"-Interpretin bereits für ein sensationelles Bühnencomeback in Las Vegas. Ganze 70 Minuten soll ihre erste Show dauern, wie eine Quelle verrät. "Céline wird zurückkommen und auftreten. Im Moment ist es noch geheim, aber eine Ankündigung steht unmittelbar bevor. [...] Sie hat unglaublich hart gearbeitet, um wieder so weit zu kommen, dass sie gut und für eine gewisse Zeit singen kann", offenbart ein Insider.

Im Falle von erneuten gesundheitlichen Problemen werde sie wohl ihre geplanten Konzerte "auf spätere Termine" verschieben, wie die Quelle dem Magazin verrät. "Ihr Wunsch, zurückzukehren und zu unterhalten, war eine große treibende Kraft in ihrem Kampf um die Gesundheit. Sie hat nie aufgegeben und arbeitet seit Monaten heimlich an ihrer Stimmkraft", betont der Insider und führt fort: "Sie hat mit kleinen Sitzungen mit Musikern bei sich zu Hause begonnen und ist nun nach acht Monaten Therapie in der Lage, eine Reihe von Liedern hintereinander zu singen."

Dass Céline die Willenskraft besitzt, auf die Bühne zurückzukehren, bewies sie schon in ihrer im vergangenen Monat veröffentlichten Dokumentation "I Am: Céline Dion". Durch ihre Krankheit erleidet sie Krampfanfälle, wie sie schilderte: "Jedes Mal, wenn so etwas passiert, ist mir das so unangenehm. [...] Es ist einfach, als hätte man keine Kontrolle über sich selbst." Unter Tränen erklärte die Kanadierin, dass sie während eines solchen Vorfalls vor Schmerzen "kaum Luft" bekomme.

