Trotz Ruhestand: Jürgen Drews überrascht Fans mit Auftritt!

Jürgen Drews (79) leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seine Bewegungen einschränkt. Daher hatte sich der Schlagersänger im vergangenen Jahr aus dem Showbusiness zurückgezogen und sich in den Ruhestand verabschiedet. Vor wenigen Stunden überraschte der Musiker seine Fans jedoch mit einem unangekündigten Auftritt bei dem Musik-Festival SchlagerHammer in Oranienburg. Gemeinsam mit seiner Tochter Joelina Drews (28) performte er dort seinen Mega-Hit "Ein Bett im Kornfeld". "Es war schon immer mein Wunsch und der meines Papas, dass wir mal 'Ein Bett im Kornfeld' im Duett singen. In Oranienburg war es dann so weit. Papa hat den Song sogar einen halben Ton höher als sonst gesungen, um näher an meiner Tonlage zu sein", schwärmte Joelina anschließend im Interview mit Bild.

Seinen Auftritt schien der 79-Jährige sichtlich zu genießen: Er wirbelte auf der Bühne herum und strahlte bis über beide Ohren. Selbst der Regen, der den Schlagerstar von oben bis unten durchweichte, konnte ihm das Grinsen nicht aus dem Gesicht wischen. Dennoch wendete sich Jürgen nach dem Auftritt mit einer ernüchternden Nachricht an das Magazin: "Der Auftritt war wirklich schön und hat mir großen Spaß gemacht. Das Publikum war toll. Aber das wird in Zukunft nicht öfter vorkommen. Ich genieße meinen Ruhestand und die damit verbundene Zeit, die ich mit Ramona (50) und Joelina verbringen kann, wirklich sehr."

Bereits im April dieses Jahres machte der "König von Mallorca"-Interpret eine kleine Ausnahme und feierte ein Mini-Comeback in Las Vegas. Als er mit seiner Tochter und deren Partner Adrian im Hofbräuhaus zu Gast war, entschied er sich spontan dazu, einen seiner Hits zu performen. "Darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass ich einmal in Las Vegas 'Ein Bett im Kornfeld' singen kann", erklärte er gegenüber "Brisant".

Getty Images Jürgen Drews und Joelina, Musiker

Getty Images Ramona und Jürgen Drews im Mai 2015 in Rust

