Diese strengen Regeln stellt Travis Barker für Kourtney auf!

Travis Barker (48) und Kourtney Kardashian (45) durften sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Seither spielt Sohnemann Rocky Thirteen in ihrem Alltag die erste Geige. Besonders der Blink182-Star soll sich über die Sicherheit des Nesthäkchens oft den Kopf zerbrechen – das plaudert seine Liebste nun in der Familien-Reality-Show The Kardashians aus. "Travis beschützt das Baby. Selbst wenn wir nur die Straße hinuntergehen, sagt er, dass wir Sicherheitspersonal mitnehmen sollen, weil es dort frei laufende Hunde, Kojoten und Berglöwen gibt", berichtet Kourtney ihrer Mutter Kris Jenner (68). Diese findet die strenge Sicherheitsmaßnahme sehr vernünftig: Die sechsfache Mama betont, sie würde auch nicht allein mit einem Baby spazieren gehen wollen.

Auch in Sachen Flugreisen plagen Travis wohl Sicherheitsbedenken. Aus diesem Grund werde Kourtney den restlichen Kardashian-Clan nicht auf ihrer Reise nach Aspen begleiten. "Er mag es nicht, wenn ich beim ersten Flug ohne ihn ins Flugzeug steigen würde", meint die Schwester von Kim Kardashian (43). Für Travis' Sorge gibt es jedoch einen tragischen Grund: 2008 hatte der Rockstar einen Flugzeugabsturz nur knapp überlebt. Die zwei Piloten, sein Assistent und sein Security-Mann hatten bei dem Vorfall ihr Leben verloren. Über 13 Jahre brauchte der Familienvater, um sich nach dem erlittenen Trauma wieder an Bord eines Flugzeugs zu trauen.

Seit Kourtney und ihr Travis im Jahr 2020 anfingen, sich zu treffen, sind sie ein Herz und eine Seele. Doch überraschenderweise wohnten sie trotz zwei Jahren Ehe bis vor Kurzem noch getrennt! "Travis und ich haben uns wirklich Zeit genommen, um herauszufinden, wo es für uns Sinn ergibt, zusammenzuleben, weil die Kinder sich alle in ihren eigenen Räumen so wohlfühlen", erklärte sie in einer weiteren Folge der Show. Nach reiflicher Überlegung haben die stolzen Eltern kürzlich die Entscheidung getroffen, fortan gemeinsam in Kourtneys Villa zu wohnen – diese muss aber erst mal renoviert werden.

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

Getty Images Travis Barker zu Gast bei einer Modenschau im Juni 2024

