Emma Roberts äußert sich zu Nickelodeon-Missbrauchsskandal

Emma Roberts (33) war in jungen Jahren Teil des Nickelodeon-Universums. Zu dem Missbrauchsskandal des Senders, der durch die Dokumentarreihe "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV" ans Licht gekommen war, äußerte sich die Schauspielerin bisher noch nicht. In einem Interview mit Flaunt bricht Emma nun ihr Schweigen. "Das ist unentschuldbar. Kinder müssen geschützt werden, Erwachsene müssen geschützt werden", positioniert sich die Schauspielerin.

Emma selbst hatte solche Erfahrungen während der Dreharbeiten der Nickelodeon-Serie "Unfabulous", in der sie von 2004 bis 2007 mitspielte, nicht gemacht. Das hätte vor allem daran gelegen, dass ihre Mutter mit am Set war. "Ich hatte Glück mit meiner Familie und den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe", erklärte die 33-Jährige. Früher hatte sie es als nervig empfunden, dass ihre Mutter zu jeder Zeit der Dreharbeiten anwesend gewesen sei. Nach den erschreckenden Enthüllungen über den Sender sei sie über dieses Verhalten im Nachhinein dankbar.

Auch noch heute kann sich der Hollywoodstar auf die Unterstützung seiner Mutter verlassen. Emma ist mittlerweile selbst Mama eines Sohnes. Als Alleinerziehende ist es für die Schauspielerin jedoch ziemlich schwierig, den Alltag mit Kind und die Schauspielkarriere gleichzeitig geschaukelt zu bekommen. "Es sind zwölfstündige Arbeitstage, fünf Tage die Woche, und meine Mom hilft mir mit meinem Sohn. Sie haben die wunderschönste Beziehung und ich bin so dankbar", schwärmte Emma bei "Today with Hoda & Jenna".

Getty Images Emma Roberts mit ihrer Mutter

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

