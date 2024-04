Kind und Karriere: Emma Roberts ist dankbar für Mamas Hilfe

Emma Roberts (33) kann sich immer auf ihre Mama verlassen! Mittlerweile ist die Schauspielerin selbst Mutter eines kleinen Sohnes. Als Alleinerziehende ist es für den Filmstar aber hin und wieder schwierig, sein Familienleben mit seiner erfolgreichen Hollywoodkarriere unter einen Hut zu bekommen – wie gut, dass Emmas eigene Mama ihr tüchtig unter die Arme greift! "Meine Mutter ist so hilfreich", zeigt sie sich bei "Today with Hoda & Jenna" erleichtert. Besonders ihre Rolle in American Horror Story verlange ihr einiges ab. "Es sind zwölfstündige Arbeitstage, fünf Tage die Woche und meine Mom hilft mir mit meinem Sohn. Sie haben die wunderschönste Beziehung und ich bin so dankbar", schwärmt die Blondine.

Mit ihrer eigenen Rolle als Mama habe sich aber auch Emmas Beziehung zu ihrer Mutter verändert. "Ich habe gesagt: 'Es tut mir leid, dass ich so ein schwieriges Kind war'", gibt die 33-Jährige zu. Sie scherzt zudem, dass sie mittlerweile wohl bereits drei Kinder haben sollte – immerhin habe sie für "American Horror Story" und "Madame Web" unechte Babybäuche tragen müssen. "Ich habe das Gefühl, dass ich durchgehend schwanger war", witzelt die "Nerve"-Darstellerin.

Bereits im vergangenen Jahr war Emma mächtig dankbar für die Unterstützung ihrer Mama. "Ohne meine Mutter würde ich zugrunde gehen", gab sie im Interview mit People zu. Sie "habe sehr viel Glück", dass sie ihr helfe. Der Hollywoodstar könne nun einiges nachvollziehen: "Ich verstehe jetzt, warum Mütter immer so müde sind!"

Getty Images Emma Roberts mit ihrer Mutter

Getty Images Emma Roberts, März 2023

