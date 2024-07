Ganz verliebt: Das ist der neue Mann an Emma Watsons Seite!

Mit ihrer Rolle in der Harry Potter-Reihe feierte Emma Watson (34) schon als junge Schauspielerin zahlreiche Erfolge. Seither ist die gebürtige Britin gar nicht mehr aus dem Business wegzudenken. Über ihr Privatleben ist wiederum nicht allzu viel bekannt – denn dieses hält sie weitgehend aus dem Rampenlicht raus. Trotzdem machte zuletzt die Runde, sie sei wieder frisch verliebt. Nun soll auch bekannt sein, um wen es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt. Wie The Sun berichtet, soll ihr kein anderer als ein Kommilitone der Oxford Universität den Kopf verdreht haben – genauer gesagt der Literatur- und Wirtschaftsstudent Kieran Brown.

Eine Quelle äußerte sich bereits gegenüber dem Nachrichtenportal zur neuen Liebe der 34-Jährigen. Dabei betonte der Insider auch, dass die beiden die ein oder andere Gemeinsamkeit – vor allem in puncto Interessen – zu teilen scheinen. "Emma studiert kreatives Schreiben und seine Doktorarbeit dreht sich um Literaturtheorie – sie haben also eine Menge Gesprächsstoff", heißt es unter anderem. Wie genau es mit Emma und ihrem neuen Beau in der Zukunft weitergehen wird, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Obwohl sich die Turteltauben bislang nicht selbst zu ihrer Turtelei geäußert haben, will der Informant bereits eins ganz sicher wissen: "Sie scheint so verliebt in Kieran zu sein."

Nachdem sich Emma erst im vergangenen Jahr von ihrem Freund Brandon Green getrennt hatte, schien sie ihr Single-Dasein zunächst zu genießen. Zumindest bis zuletzt: Denn erst vor wenigen Tagen sorgte sie mit deutlichen Schnappschüssen für jede Menge Aufsehen in den Medien. Die Bilder, die The Sun vorlagen, zeigten den Filmstar eng umschlungen und ganz vertraut knutschend mit einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Mann. Zudem berichtete ein Augenzeuge, die Beauty habe "unglaublich glücklich" ausgesehen und beinahe so, "als ob sie sich um nichts auf der Welt kümmern müsse".

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Emma noch zum neuen Mann an ihrer Seite äußern wird? Ja, davon gehe ich aus! Nee, das denke ich ehrlicherweise nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de