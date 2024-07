Händchenhaltend: Pierce Brosnan zeigt sich mit seiner Mutter

Einen seltenen Anblick gibt es für die Fans von Pierce Brosnan (71). Der Schauspielerin verbringt seinen Samstagabend gemeinsam mit seiner Mutter Mary in einem noblen Privatclub. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden sich strahlend auf den Weg nach Hause machen. Dabei hält der James Bond-Darsteller die Hand seiner Mutter liebevoll fest, die sich währenddessen mit ihrem anderen Arm auf einem Gehstock abstützt. Das Mutter-Sohn-Duo trägt dabei schicke schwarze Kleidung – Pierce kombiniert eine braune Brille zu seinem Outfit.

Pierce ist der einzige Sohn der Krankenschwester im Ruhestand. Seinen Vater Thomas habe er nur einmal in seinem Leben gesehen, erklärte er 1997 gegenüber Cigar Aficionado: "Er verließ uns, als ich noch ein Kleinkind war, und ich blieb in der Obhut meiner Mutter und meiner Großeltern." Er wuchs in einer kleinen Stadt in Irland auf, doch seine Mutter Mary sah er nicht oft, wie er weiter offenbarte: "Meine Mutter kam einmal, zweimal im Jahr nach Hause. Sie arbeitete in England als Krankenschwester."

Doch für den 71-Jährigen gibt es noch eine weitere wichtige Frau in seinem Leben: seine Partnerin Keely Shaye Smith (60). Die beiden sind seit über 30 Jahren zusammen und teilen eine wundervolle Liebe miteinander. Im Interview mit Fox News schwärmte er: "Jemanden dabei zu beobachten, wie er mit dir aufwächst und mit dir alt wird, ist eine sehr spirituelle Reise. Zu sehen, wie sich der andere verändert... was auch immer es sein mag, die Haare, die Taille. Aber die Liebe bleibt im Herzen."

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye und Pierce Brosnan

