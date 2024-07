Junior Andre und Freundin Jasmine wagen nächsten Schritt!

Junior Savva Andre (19) postete erst vor wenigen Wochen das erste Pärchenfoto mit seiner Freundin Jasmine Orr im Netz. Doch der Sohn von Katie Price (46) scheint sich seiner Sache sicher zu sein und verkündet gleich den nächsten Meilenstein in seiner jungen Beziehung: Die zwei Turteltauben starten einen gemeinsamen TikTok-Account! In ihrem ersten Video auf der Plattform sitzen sie in einem Auto und beantworten Fragen über sich. Dabei verraten die britischen Stars, dass Jasmine zuerst "Ich liebe dich" gesagt habe, ansonsten allerdings Junior der Romantischere von ihnen sei. Beide lachen vergnügt, als sie zugeben, dass die "Celebs Go Dating"-Teilnehmerin am lautesten schnarche.

Total vernarrt in die junge Liebe ist auch Katie. Zu der Ankündigung des Pärchenkanals auf Instagram schreibt die Mama des 19-Jährigen: "So süß!" Zuvor verteidigte sie die Beziehung in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Jasmine ist 23 und damit vier Jahre älter als der Promi-Sprössling. "Es ist nicht so, als wären sie Schulkinder", meinte die fünffache Mutter. Sie fände, dass die Medien daraus eine größere Sache machen würden als nötig: "In Beziehungen kann es immer einen Altersunterschied geben. Wenn man älter wird, spielt er keine Rolle mehr!"

Junior scheint das Alter seiner Freundin auch nicht zu stören. Gerade erst verbrachten sie einen gemeinsamen Urlaub in einem luxuriösen Wellnesshotel in Hertfordshire. Auf Social Media präsentierte er das beeindruckende Zimmer des Pärchens. Auf der Aufnahme war auch seine Angebetete zu sehen, wie sie fröhlich in die Kamera grinste. Der Nachwuchsmusiker schrieb zu dem Clip: "Danke für den schönen Aufenthalt im Champneys Spa mit meiner Hübschen."

Jules Annan / Avalon Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

Instagram / jasmineo2000 Junior Andre und seine Freundin Jasmine Orr

