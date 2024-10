Junior Andre feiert Halloween mit seiner Mutter Katie Price

Junior Andre (19) und seine Freundin Jasmine Orr verbrachten am Mittwoch eine schaurig-schöne Halloween-Nacht mit seiner Mutter Katie Price (46) und deren Partner JJ Slater. Der Sänger, der im Juni die Beziehung zu seiner fünf Jahre älteren Flamme öffentlich machte, war in seinem Teufelskostüm samt aufwendigem Grusel-Make-up kaum wiederzuerkennen. Jasmine funkelte an seiner Seite in einem halbdurchsichtigen Pailletten-Mesh-Ensemble mit tiefem Ausschnitt und flauschigen Fell-Boots. Vor ihrer Abreise zur alljährlichen Geisterhausparty von Kiss posierten sie gemeinsam für Fotos und verwandelten das Fest so zu einem echten Familienevent. Katie, die den Schnappschuss in ihrer Instagram-Story teilte, schlüpfte in einen engen Jumpsuit mit Skelettaufdruck, während ihr JJ auch als Teufel verkleidet war.

Junior enthüllte im April erstmals, dass er eine geheime Herzdame hätte, und behauptete sogar, er würde für sie "selbst Dua Lipa (29) abblitzen lassen". Jasmine ist in der Promiwelt kein unbeschriebenes Blatt: Während ihrer Teilnahme an einer Datingshow hatte sie eine kurze Romanze mit Love Island-Star Adam Collard. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach die fünffache Mama ganz offen über die neue Partnerin ihres Sohnes: "Ich kann es kaum erwarten, Jasmine kennenzulernen. Ich erinnere mich, wie ich sie bei 'Celebs Go Dating' gesehen habe. Sie ist so hübsch", erklärte Katie. Amüsiert ergänzte sie: "Ist es nicht witzig, wenn die eigenen Kinder erwachsen werden, Beziehungen eingehen und man plötzlich ihre Freundinnen und Freunde trifft – als Erwachsene?"

Katie ist der Altersunterschied zwischen den beiden Turteltauben völlig egal – immerhin ist sie selbst mit dem jüngeren JJ liiert, die beiden trennen 15 Jahre. "Altersunterschiede gibt es immer. Wenn man älter wird, spielt das doch keine Rolle mehr", betonte sie. Katie verriet außerdem, dass sie von Juniors Partnerin zu diesem Zeitpunkt nur von ihrer Tochter Princess (17) gehört hätte, die Jasmine bereits gemeinsam mit Vater Peter Andre (51) traf. Das Doppeldate war wohl schon länger überfällig. Die Britin fügte schmunzelnd hinzu: "Früher habe ich mir manchmal Kommentare zu Juniors Freundinnen erlaubt. Aber, wenn sie so verliebt sind, lassen sie sich nichts sagen – da ist es besser, sie einfach machen zu lassen".

Instagram / katieprice Junior Andre und Katie Price im August 2020

Getty Images Junior Andre und Jasmine Orr, Oktober 2024

