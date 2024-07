Junior Savva Andre urlaubt mit Freundin in einem Luxushotel

Vor wenigen Wochen präsentierte Junior Savva Andre (19) zum ersten Mal seine neue Freundin im Netz. Der Sohn von Katie Price (46) und Peter Andre (51) geht mit der britischen Reality-TV-Bekanntheit Jasmine Orr durchs Leben. Nun entführt der Promi-Sprössling seine Flamme in ein exklusives Wellnesshotel und gewährt seinen Fans auf Instagram private Einblicke. In seiner Story veröffentlicht er einen Clip, in dem er unter anderem das luxuriöse Zimmer des Paares zeigt – auch seine Liebste grinst in der Aufnahme kurz in die Kamera. "Danke für den schönen Aufenthalt im Champneys Spa mit meiner Hübschen", kommentiert er das Video.

Junior und Jasmine trennt ein Altersunterschied von einigen Jahren. Während der Brite am 13. Juni seinen 19. Geburtstag feierte, ist seine Flamme bereits 23 Jahre alt. Seine Mama Katie sieht das allerdings nicht so eng. "Es ist nicht so, als wären sie Schulkinder", betonte sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" und fügte hinzu: "In Beziehungen kann es immer einen Altersunterschied geben. Wenn man älter wird, spielt er keine Rolle mehr!"

Katie selbst ist ebenfalls in einer glücklichen Beziehung. Das ehemalige Boxenluder ist an den "Married at First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater vergeben. Während eines Urlaubs auf Zypern machten die beiden klar, wie ernst es zwischen ihnen ist. Das Pärchen ließ sich ein Partner-Tattoo stechen. Beide ließen sich die Worte "Baby darling" unter der Haut verewigen. Auf Fotos, die unter anderem The Sun veröffentlichte, kann man die neuen Körperbemalungen von Katie und John bewundern.

Instagram / officialjunior_andre Jasmine Orr, Freundin von Junior Savva Andre

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Wie findet ihr es, dass Junior seine Beziehung in den sozialen Medien teilt? Total süß! Ein bisschen zu privat… Ergebnis anzeigen



