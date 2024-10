Junior Andre und seine Jasmine genießen gruselige Date-Night

Junior Savva Andre (19), der Sohn von Katie Price (46) und Peter Andre (51), wurde kürzlich bei einem gruseligen Date gesichtet. Gemeinsam mit seiner Freundin Jasmine Orr verbrachte er einen schaurigen Abend im Gruselhaus London Dungeon. Die beiden schienen ihre zusammen verbrachte Zeit in vollen Zügen zu genießen. Junior entschied sich für ein etwas unkonventionelles Outfit: einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Akzenten und einen flauschigen Bucket Hat. Jasmine ergänzte seinen lässigen Look mit Jeans und einem schwarzen Crop-Top. Auf den Fotos, die der Daily Mail vorliegen, posierten sie unter anderem mit den Requisiten und strahlten dabei bis über beide Ohren.

Derartige Horror-Attraktionen scheinen dem jungen Paar besonders gut zu gefallen: Bereits letzte Woche bei der Eröffnung des Grusel-Events Scarefest im Alton Towers Resort zogen Junior und Jasmine große Aufmerksamkeit auf sich, als sie vertraut und entspannt miteinander auf dem roten Teppich posierten. Junior, ganz in Schwarz gekleidet, wirkte gut gelaunt, als er den Arm um Jasmine legte. Während des Events genossen sie die dunklen Fahrgeschäfte und die gruseligen Halloween-Attraktionen in vollen Zügen.

Dass das Paar ein kleiner Altersunterschied trennt, scheint die beiden nicht zu stören. Und auch Mama Katie ist damit total einverstanden, wie sie kurz nach dem Aufkommen der ersten Datinggerüchte zwischen dem damals noch 18-Jährigen und seiner Flamme ausplauderte. "Es ist nicht so, als wären sie Schulkinder", stellte das Ex-Model im "The Katie Price Show"-Podcast klar und ergänzte: "Das Merkwürdige ist, dass sie 23 und er 18 ist. In Beziehungen kann es immer einen Altersunterschied geben. Wenn man älter wird, spielt er keine Rolle mehr!" Damals betonte Katie außerdem, dass sie sich sehr darauf freue, Jasmine kennenzulernen.

Junior Andre, Sohn von Peter Andre

Katie Price, TV-Bekanntheit

