Katie Price und John Joe Slater küssen sich am Bolzplatz!

Katie Price (46) und John Joe Slater zeigen sich ganz verliebt! Am vergangenen Sonntag unterstützte das ehemalige Boxenluder den Reality-TV-Darsteller bei einem Wohltätigkeitsfußballspiel in Cambridgeshire. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Britin in einem lässigen Look am Seitenrand. John freute sich sichtlich über die Unterstützung und gesellte sich in der spielfreien Zeit zu seiner Liebsten an den Spielfeldrand. Dafür wurde der ehemalige "Married At First Sight"-Teilnehmer dann auch mit einem Schmatzer belohnt.

Seit Februar dieses Jahres gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Doch kann sich Katie, die schon dreimal verheiratet war, vorstellen, erneut vor den Traualtar zu schreiten? "Ich habe gelernt, Beziehungen langsam anzugehen, nichts zu überstürzen und meine Grenzen zu kennen, und ich weiß, was rote Fahnen sind", erklärte sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Für eine mögliche Hochzeit mit JJ müsste ihr Liebster aber sowieso erst mal auf die Knie gehen: "Ich würde ihn nicht fragen, ich bin altmodisch und ich persönlich würde wollen, dass ein Mann mich fragt."

Die Familien der beiden Turteltauben würden einer Trauung wohl nicht kritisch gegenüberstehen. "Ich habe seine Familie kennengelernt und auch alle meine Kinder haben JJ kennengelernt", verriet die 46-Jährige im Gespräch mit The Sun. Katies Familie scheint JJ auch schon ins Herz geschlossen zu haben. "Alle sagen, wie ruhig, sanft und vernünftig er ist. Die Zustimmung der Familie zu haben, ist das Beste", freute sich die 46-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice John Joe Slater und Katie Price

Anzeige Anzeige

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie und JJ ihre Liebe öffentlich zelebrieren? Toll, sie sind ein schönes Paar! Geht so, es muss nicht immer alles öffentlich sein… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de