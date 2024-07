Katy Perry und Orlando verbringen Familienausflug in Italien

Bei Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) stehen alle Zeichen auf Familie! Die Sängerin und ihr Verlobter genossen zusammen mit ihrer Tochter Daisy (3) einen Familientag am Strand auf Sardinien. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, setzte Katy dabei auf einen natürlichen Look ohne Make-up und trug einen braunen Bikini, eine schwarze Sonnenbrille sowie Platinohrringe und eine diamantenbesetzte Halskette. Der Fluch der Karibik-Star war währenddessen in eine blaue Badehose gekleidet, und ihr Sprössling planschte in einem rosafarbenen Badeanzug mit Blumenprint und dazu passendem Hut.

Es gibt jedoch ein kleines Detail, das bei dem Ausflug der kleinen Familie auffällt: Bei dem Strand handelt es sich um denselben Ort, an dem Orlando vor ein paar Jahren für Schlagzeilen sorgte! Während eines Urlaubs im Jahr 2016 paddelte er mit Katy auf einem Surfbrett durchs Mittelmeer. Dabei trug der mittlerweile 47-Jährige jedoch bis auf eine Baseballmütze keine Kleidung – und präsentierte der Welt sein bestes Stück! Etwa vier Jahre später erklärte seine Liebste in "The Howard Stern Show", dass Orlando wohl einfach zu den Einheimischen passen wollte: "Überall, wo wir hinschauten, waren alle immer nackt. Es war halt Europa, es war Italien."

Mittlerweile sind es aber nicht mehr Orlandos Nacktbilder, die die Fans interessieren, sondern vielmehr, wann er und Katy sich wohl endlich das Jawort geben werden! Das Paar ist nun schon fünf Jahre verlobt – wann könnte es also so weit sein? "Sie hoffen, die Dinge bis zum Ende des Jahres offiziell zu machen", offenbarte ein Insider erst kürzlich gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Es wird wahrscheinlich passieren, wenn man es am wenigsten erwartet." Demnach bevorzugen sie es, dann zu heiraten, "wenn die Zeit für sie beide richtig ist".

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch noch an die Nacktfotos von Orlando in Italien erinnern? Ja, das weiß ich noch ganz genau! Nein, das hab ich total vergessen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de