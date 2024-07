Khloé Kardashian hat Spaß mit ihren Kindern beim Farbenlauf

Khloé Kardashian (40) schafft mit ihren Kindern schöne Erinnerungen. Wie die The Kardashians-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Account dokumentierte, nahm sie am Montag zusammen mit ihren Kids True (6) und Tatum (1) an einem Farbenlauf teil. Eine Veranstaltung für Kinder, die Hindernislauf und Farbfestival zugleich ist. Das Trio hatte bei dem bunten Event sichtlich viel Spaß, wie zahlreiche Fotos und Videos im Netz zeigten. Zu dem Spektakel schmiss sich das Dreiergespann in aufeinander abgestimmte, farbenfrohe Looks. Zu weißen T-Shirts kombinierten sie bunte Sonnenbrillen und Stirnbänder.

Auch während des Laufs filmte die Unternehmerin sich und ihre Sprösslinge. Dabei rief die Ex-Freundin von Tristan Thompson (33) motivierend: "Wir schaffen es". Auf dem Lauf-Clip waren die T-Shirts der kleinen Familie noch ziemlich weiß – doch das sollte sich schon bald ändern. Ein Foto nach dem Rennen zeigte Khloé und True, wie sie glücklich in die Kamera lachen. Nicht nur ihre Gesichter und Arme, sondern auch ihre Shirts sind auf dem süßen Schnappschuss komplett mit Farbe überdeckt. Stolz halten sie ihre Teilnehmermedaillen in die Linse.

Khloé macht kein Geheimnis daraus, dass sie gern und viel Zeit mit ihren Kids verbringt. In der vergangenen Folge ihrer TV-Show gestand sie, dass sie genau dafür oft kritisiert werde: "Aus irgendeinem Grund werde ich ständig analysiert und unter die Lupe genommen, weil ich 'zu sehr Mami' bin." Ihr werde vorgeworfen, zu wenig Zeit für Freunde und andere Dinge einzuräumen. Doch davon will die Unternehmerin nichts hören. "Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dafür geschaffen, Mutter zu sein und es gibt keinen anderen Ort, an dem ich lieber wäre als hier bei meinen Kindern", machte die 40-Jährige deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, True und Tatum Thompson im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Khloé mit ihren Kindern bei dem Farbenlauf teilgenommen hat? Super. Es ist schön, dass sie so viele Aktivitäten mit ihren Kids unternimmt. Ich finde, ein Farbenlauf ist nichts für kleine Kinder. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de