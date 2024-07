"London ist in London": Paris Hilton reist mit ihrer Tochter

Paris Hilton (43) ist ganz aus dem Häuschen! Am Sonntag postete die Society-Größe ein Video auf Instagram, in dem sie ihren Fans eine aufregende Neuigkeit verriet. Ihre fast acht Monate alte Tochter London reiste nämlich zum ersten Mal in die englische Stadt, nach der sie benannt wurde. Unter der privaten Aufnahme mit ihrem Spross schrieb Paris völlig begeistert: "London ist in London!" Damit erfüllte sich die DJane einen ganz besonderen persönlichen Wunsch: "Sie zum ersten Mal in die Stadt zu bringen, nach der sie benannt ist, ist ein wahr gewordener Traum!"

In dem Clip küsste sie spielerisch ihre Tochter, während diese lachend in einem bunten Spielanzug auf einem Bett lag. Der Realitystar verfasste darunter eine rührende Videobeschriftung: "Ich bin so verliebt in meine kleine Prinzessin!", schwärmte die 43-Jährige. Ihre eigene besondere Verbindung zu dem Ort aus ihrer Kindheit betonte sie schließlich auch: "Ich habe jeden Sommer in diesem Hotel verbracht, seit ich ein Baby war, und jetzt kann ich diese besondere Familientradition mit meiner Tochter London teilen." Natürlich handelt es sich bei der britischen Hauptstadt um ihre absolute Lieblingsstadt, weshalb sie ihrer Tochter auch den passenden Namen dazu verlieh. Auf ihre Zukunft zusammen mit der Kleinen freue sie sich schon jetzt: "Ich kann es kaum erwarten, neue gemeinsame Erinnerungen in meinem Lieblings-Hilton in London zu schaffen."

Paris und ihr Ehemann Carter Reum begrüßten ihren jüngsten Nachwuchs im November 2023. Sie haben außerdem einen 17 Monate alten Sohn namens Phoenix (1). Wie gerne die berühmte Erbin mit ihren Kindern um die Welt reist und dabei noch die Zeit für ausgiebige Kuscheleinheiten nutzt, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. Mit ihrem Sohn nutzte die US-Amerikanerin die Zeit in ihrem Privatflugzeug schon für niedliche, zweisame Momente!

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Juli 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern

