Paris Hilton und ihr Söhnchen Phoenix kuscheln im Privatjet!

Paris Hilton (43) genießt die Zeit mit ihren Kleinen. Ein Video auf ihrem Instagram-Account zeigt nun, wie sie mit ihrem Sohn Phoenix (1) zusammen einen Flug in ihrem Privatjet genießt. Darin sitzen die beiden in gleich gemusterten Pyjamas auf einer Liegefläche und kuscheln süß miteinander. Der Sprössling der Hotelerbin gibt ihr sogar noch einen Schmatzer, was beide zum Lachen bringt. Ein wenig abgelenkt ist der kleine Mann allerdings von den vielen Filzstiften, die vor ihm ausgebreitet sind. Zu dem zuckersüßen Clip schreibt die stolze Mama: "Mein Herz fühlt sich so voll an! Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mich so glücklich und unbeschwert fühlen könnte."

Das neue Flugzeug besitzt der "The Simple Life"-Star erst seit wenigen Wochen. Doch die kleine Familie hat an Bord schon viele Erinnerungen geschaffen. Vor Kurzem widmete Paris ihrer Tochter London ein Video im Netz, das auch über den Wolken entstand. Darin präsentierten sich die beiden Hilton-Ladys in passenden Outfits mit Motiven aus der Serie "Die Glücksbärchis", während die Mama ihrer Kleinen das Gesicht tätschelte. "Du bist meine Welt, ich liebe dich unendlich, mein kleiner Engel", schwärmte das It-Girl unter der Aufnahme.

Für die 43-Jährige ist ihr Nachwuchs ihr größtes Glück. Gerade deshalb setzt sie sich immer wieder gegen den Missbrauch von Kindern ein. Diese Arbeit hatte die Unternehmerin sogar schon nach Washington D.C. geführt. Vor einem Komitee des US-Repräsentantenhauses hatte sie dort auf die Problematik aufmerksam gemacht. "Wenn ihr Kinder missbraucht, werde ich es herausfinden, ich werde euch finden und ich werde mein Rampenlicht nutzen und auf euch richten, wo immer ihr seid!", hatte sie in einem Clip auf ihrem Social-Media-Account erklärt.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Phoenix Barron Hilton Reum, Juli 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London Marilyn Hilton Reum

