Schwer verliebt: Cara Delevingne knutscht mit ihrer Minke!

Cara Delevingne (31) und ihre Liebste Minke schweben auf Wolke sieben. Anfang Juni feierten die zwei Turteltauben bereits das zweijährige Jubiläum ihrer Liebe. Dass sie ihre Beziehung so öffentlich zelebrieren, ist eigentlich eine Ausnahme. Auf dem Glastonbury-Festival wurden die beiden allerdings in einem sehr intimen Moment abgelichtet. Das zeigen Schnappschüsse, die Us Weekly vorliegen. An einem Geländer stehend greift Cara das Gesicht ihrer Freundin und drückt ihr leidenschaftlich einen dicken Kuss auf die Lippen. Minke umschlingt die Schauspielerin währenddessen ganz fest mit ihren Armen.

Für das Festival wählten Cara und Minke ganz legere Klamotten. Das Model entschied sich für eine olivfarbene Bomberjacke, eine Jeans und einen grün-schwarzen Hut in Zebraoptik. Ihr Gesicht zierte eine große Sonnenbrille. Die Musikerin griff die Farbe Grün auch in ihrem Outfit auf und matchte damit gekonnt mit ihrer Partnerin. Die dunkelgrüne Jogginghose kombinierte Minke mit einer Lederjacke, einer schwarzen Mütze und schützte ihre Augen ebenfalls mit einer dunklen Sonnenbrille.

Cara und Minke gehen bereits seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Dabei lernten sich die beiden schon im Kindesalter kennen – sie gingen nämlich auf das gleiche Internat in Hampshire. In einem Interview mit Elle schwärmte der "Suicide Squad"-Star davon, wie glücklich er mit seiner Freundin ist: "Mit meiner Freundin zusammen zu sein, in dieser Beziehung, das sind einfach so viele Dinge, die auf einmal kamen und mich so glücklich gemacht haben, dass ich mich mit dem, was ich bin, wohlfühle."

Anzeige Anzeige

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne küsst ihre Freundin Minke

Anzeige Anzeige

Instagram / caradelevingne Minke und Cara Delevingne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse? Supersüß! Na ja, eher unspektakulär... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de