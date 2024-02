Ehe-Aus war für Sängerin Paloma Faith die schlimmste Zeit

Paloma Faith (42) gesteht, dass die Trennung von ihrem Ehemann Leyman Lahcine das bisher schlimmste Ereignis ihres Lebens war. In einem ehrlichen Interview in der "Jonathan Ross Show" spricht die Sängerin darüber, wie sie all das in ihrem neuen Album "The Glorification of Sadness" verarbeitet hat. Darin thematisiert sie vor allem die Phasen der Trauer, die sie nach der Trennung von ihrem Partner durchgemacht hat. Die Britin und der französische Künstler waren insgesamt zehn Jahre zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder. 2023 bestätigten sie ihr Liebes-Aus.

Paloma erklärt weiter, dass sie und ihr Ex-Partner trotz der schmerzhaften Trennung heute sehr gut miteinander auskommen und erfolgreich das Co-Parenting ihrer Kinder meistern. "Ich will nicht so tun, als wäre ich Gwyneth Paltrow (51), die sich bewusst entpaart. Manchmal ist es furchtbar, aber wir navigieren uns da durch und ich glaube, wir machen das besser als manche verheirateten Paare", führt die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin aus. Sie merkt außerdem an, dass die Qualität ihrer Beziehung jetzt darin liegt, dass sie voneinander nichts mehr erwarten. Doch wie hat ihr Ex-Partner auf das Album reagiert, das von der Trennung inspiriert ist? "Er weiß, worauf er sich eingelassen hat", gibt sie in dem Interview schmunzelnd preis und fügt hinzu: "Er war aber schon ein bisschen enttäuscht, als er das Ende meines 'How You Leave A Man'-Videos sah. Er sagte: 'Warum liege ich im Kofferraum? Das ist eine Metapher, Baby!'."

Neben ihren Einblicken in das persönliche Leben und die Trennung von ihrem Ex teilte Paloma Faith kürzlich auch die emotionalen Herausforderungen, mit denen sie sich als Mutter und Künstlerin früher schon konfrontiert sah. Während eines Interviews für den Podcast "How To Fail" mit Elizabeth Day erzählte die zweifache Mama, dass sie während der Dreharbeiten zum Drama "Pennyworth" 2019 eine Fehlgeburt erlitten hatte. Trotz der traumatischen Erfahrung hatte sie aus Angst, ihren Job zu verlieren, darauf bestanden, die Arbeit fortzusetzen. Weiter offenbarte sie, dass eine der IVF-Behandlungen zu einer ektopen Schwangerschaft führte, die einen ihrer Eileiter beschädigte und ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigte.

Als eine Vollblut-Künstlerin nutzt Paloma Faith Musik, um die turbulenten Zeiten ihres Lebens zu verarbeiten und ihre Geschichten mit der Welt zu teilen. Das jüngste Kapitel ihres Lebens, geprägt von einer herzzerreißenden Trennung und Höhen und Tiefen im Rampenlicht, zeigt Fans noch einmal mehr Palomas Weg der Heilung und Selbstfindung. Doch hinter dem Album und den öffentlichen Auftritten liegen die intimen Momente, die die tiefgreifende Wirklichkeit einer Trennung offenbaren, von der sie bereits vor vier Monaten sprach.

In einem Gespräch mit The Sun teilte die Musikerin ihre persönlichen Erfahrungen der Einsamkeit und des Schmerzes nach der Trennung von ihrem Mann. "In der stillen Nacht, die Kids schlafen, man sitzt einfach da – man fühlt sich wirklich sehr allein", gestand sie. Paloma verriet aber auch, wie die Trennung nicht nur das Ende ihrer Ehe, sondern auch den Beginn eines neuen Familiengefüges bedeutete: "Es ist immer noch deine Familie, aber in anderer Form."

Anzeige

ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Paloma Faith bei einem Event in London im November 2022

Anzeige

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Getty Images Paloma Faith im Januar 2024

Getty Images Paloma Faith im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de