So viel hat Gerda Lewis aus ihren Ex-Beziehungen gelernt!

Ob Keno Rüst, Tobi Ti oder Melvin Pelzer (29) – Gerda Lewis (31) hat einiges an Datingerfahrung. Inzwischen hat die TV-Bekanntheit ihre Liebe mit Jannik Kontalis gefunden. Doch ihre Ex-Beziehungen hinterließen nicht nur Tränen, sondern brachten der ehemaligen Bachelorette eine wichtige Erkenntnis. "Wir wollen das nicht mehr so krass in die Öffentlichkeit ziehen. Ich weiß das ja auch aus vorherigen Beziehungen: Je mehr du deine Beziehung in die Öffentlichkeit ziehst, desto mehr Leute urteilen über deine Beziehung und denken, sie wissen ganz genau, wie alles abläuft und wissen alles besser", erklärt sie gegenüber RTL.

Für Gerda und Jannik fühle es sich einfach besser an, gewisse Dinge privat zu halten. Aus diesem Grund zeigten sie sich auch erst jetzt öffentlich auf einem roten Teppich. Gerda weiß das besonders zu schätzen: "So ist es für uns einfach am schönsten. Wir streiten nicht, wir haben keine Diskussionen. Es ist einfach superharmonisch und deswegen wollen wir das auch so beibehalten." Laut dem Fitnessfanatiker gebe es allerdings doch eine Sache, die zu Zoff führe. "Ich glaube, die einzigen Streitigkeiten gibts bei Kartenspielen wie Monopoly Deal. Das ist mittlerweile Standard bei uns", scherzt der Unternehmer gegenüber dem Sender.

Das Bedürfnis nach Privatsphäre war auch der Grund, warum das Traumpaar eine Anfrage für Das Sommerhaus der Stars ablehnte. Im Promiflash-Interview verriet Jannik kürzlich: "Wir haben dann natürlich darüber nachgedacht, aber am Ende gesagt: 'Komm, lass uns unsere Beziehung einfach noch ein bisschen festigen und schützen.'" Allerdings könnte sich der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer eine andere Show vorstellen. "Das Dschungelcamp ist ein Traum. Ich warte auch die ganze Zeit auf die Anfrage, deswegen kann es eigentlich mal losgehen!", schwärmte Gerdas Liebster.

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

